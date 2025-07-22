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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

تطورات قصة أطفال ديرمواس
تطورات قصة أطفال ديرمواس
مروج حسني

كشفت وزارة الصحة والسكان تفاصيل جديدة في واقعة وفاة 5 أطفال أشقاء من قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، مؤكدة أن نتائج التحاليل المعملية أثبتت خلوهم من أي أمراض معدية.

وأوضحت الوزارة أن والد الأطفال حالته الصحية تحسنت بعد نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، فيما نُقلت شقيقتهم السادسة “فرحة” إلى مستشفى الإيمان بأسيوط لتلقي العلاج.

وأكدت أن الوضع الصحي في القرية مستقر ولا يشكل أي تهديد وبائي، مشددة على استمرارها في المتابعة الدقيقة، بالتوازي مع التحقيقات الجارية لكشف أسباب الوفاة غير المرتبطة بمرض معدٍ.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

ديرمواس أطفال ديرمواس قرية دلجا وزارة الصحة

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