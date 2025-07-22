التحقيقات مستمرة وتحاليل المياه مطابقة.. ماذا يحدث بقرية دلجا بعد فاجعة أطفال ديرمواس؟

كشفت وزارة الصحة والسكان تفاصيل جديدة في واقعة وفاة 5 أطفال أشقاء من قرية دلجا بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا، مؤكدة أن نتائج التحاليل المعملية أثبتت خلوهم من أي أمراض معدية.

وأوضحت الوزارة أن والد الأطفال حالته الصحية تحسنت بعد نقله لمستشفى أسيوط الجامعي، فيما نُقلت شقيقتهم السادسة “فرحة” إلى مستشفى الإيمان بأسيوط لتلقي العلاج.

وأكدت أن الوضع الصحي في القرية مستقر ولا يشكل أي تهديد وبائي، مشددة على استمرارها في المتابعة الدقيقة، بالتوازي مع التحقيقات الجارية لكشف أسباب الوفاة غير المرتبطة بمرض معدٍ.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.