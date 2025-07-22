الطب 93.17%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 لـ طلاب الثانوية العامة

يترقب طلاب الثانوية العامة ظهور نتيجة الثانوية العامة 2025، ومن بعدها إعلان موعد انطلاق المرحله الأولى من تنسيق الجامعات 2025.

مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

ويبحث الطلاب عن مؤشرات تنسيق الجامعات 2025، وعلى رأسها كلية الطب ، لذا يمكن الاطلاع على الحدود الدنيا الكليات في تنسيق الجامعات 2024.

تنسيق الجامعات المرحلة الأولى 2024:

وكان الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قد أعلن نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2024 للقبول في الجامعات والمعاهد، حيث جاءت الحدود الدنيا للقبول في الكليات كالتالي:

الحد الأدنى لكلية الطب: 93.17%

الحد الأدنى لكلية طب الأسنان: 92.80%

الحد الأدنى لكلية العلاج الطبيعي: 92.19%

الحد الأدنى لكلية الصيدلة: 91.70%

الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى 2024 حسب الشُعب:

الشعبة العلمية (علوم): من 371 درجة فأكثر بنسبة 90.48%، لعدد 23850 طالبًا وطالبة.

الشعبة الهندسية: من 357 درجة فأكثر بنسبة 87.07%، بعدد 15355 طالبًا وطالبة.

الشعبة الأدبية: من 280 درجة فأكثر بنسبة 68.29%، بإجمالي 73995 طالبًا وطالبة.