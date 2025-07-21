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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات لطلاب الثانوية العامة 2025

طلاب الثانوية العامة
طلاب الثانوية العامة
نهلة الشربيني

يترقب طلاب الثانوية العامة 2025 ، إعلان نتيجة الامتحانات بفارغ الصبر، وسط حالة من التوتر في مختلف أنحاء الجمهورية، مع تزايد البحث يوميًا عن الموعد الرسمي للنتيجة وبداية تنسيق الجامعات.

وبحسب مصادر مطلعة من وزارة التعليم العالي، تبدأ المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات للعام الدراسي الجديد خلال 72 ساعة من إعلان نتيجة الثانوية العامة، على أن يتم تحديد الحد الأدنى للمرحلة وفقًا لمؤشرات النتيجة العامة فور ظهورها.

وفي الوقت نفسه، لم تُعلن وزارة التربية والتعليم حتى الآن موعدًا رسميًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2025، إلا أن بعض التقديرات تشير إلى اقتراب ظهورها خلال أيام قليلة، مما يزيد من حالة الترقب بين الطلاب.

لذا، يُوصى بالاعتماد على البيانات الرسمية الصادرة عن الوزارة وتجنب الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لضمان دقة المعلومات المتعلقة بالنتائج وتنسيق القبول الجامعي.

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