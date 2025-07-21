مكتب تنسيق الجامعات يكشف حقيقة مد فترة اختبار قدرات الكليات لخريجي الثانوية العامة

كشف المشرف علي مكتب تنسيق الجامعات، حقيقة مد فترة إختبار القدرات للكليات لخريجي الثانوية العامة، قائلا: “نحن فى خدمة أبنائنا الطلاب والموقع الإلكتروني للتنسيق يعمل 24 ساعة”.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه إستجابة للطلاب قام الوزير بمد الفترة حتي 30 يوليو، موضحا أن الأن لا يستغرق من الطالب ثواني فى تسجيل الرغبات الخاصة به.

وتابع: “الطالب يقوم بالدخول لموقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بوزارة التعليم العالي وتسجيل الرقم القومي والجلوس الخاص به وتسجيل رغباته”.