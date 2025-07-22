العاملين بالبترول: ثورة 23 يوليو أضافت فصلا مضيئا لتاريخنا المعاصر

هنأ المجلس التنفيذي للنقابة العامة للعاملين بالبترول، برئاسة المحاسب عباس صابر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو المجيدة، التي سطرت ملحمة وحدة المصريين نحو رفعة وطننا، وأضافت فصلًا مضيئًا لتاريخنا المعاصر يحمل أسمى معاني التضحية من أجل سيادة هذا الوطن وسلامة أراضيه.

وقال نقيب العاملين بالبترول، في بيان: "يسرني بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن عمال قطاع البترول، أن أتقدم إلى فخامتكم بأسمى آيات التهنئة بمناسبة الاحتفاء بذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، تلك الذكرى الوطنية المجيدة التي تجسد قيم الوفاء لملحمة عطاء خالدة".

وأضاف صابر: كانت ثورة 23 يوليو وستظل إنجازاً وطنياً بطولياً حمل لواءه طلائع القوات المسلحة لتعيد لمصر حريتها وعزتها وكرامتها، كما شكلت مصدرا للإلهام استقت منه شعوب العالم الإرادة والعزم في السعي نحو تحقيق الكرامة الوطنية والاستقلال، موجها تحية إعزاز و تقدير لرجالات القوات المسلحة الذين يواصلون عطاءهم جيلا بعد جيل، دفاعا عن أمن الوطن واستقراره.

وأشار رئيس نقابة البترول، إلى أن ثورة 23 يوليو التي قادها الضباط الأحرار من أبناء الجيش المصري، وضعت عددًا من المبادئ من أبرزها:

القضاء على الإقطاع.

إنهاء الاستعمار.

التخلص من سيطرة رأس المال على الحكم.

إقامة جيش وطنى قوى.

إقرار عدالة اجتماعية.

إقامة حياة ديمقراطية سليمة،

وأكد صابر استمرار عمال البترول في دعم مسيرة البناء والتنمية، ومواصلة العمل والإنتاج لمواجهة جميع التحديات التي تواجه الدولة المصرية في الداخل والخارج.

وأضاف رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول: نجدد الثقة في القيادة السياسية، والقوات المسلحة ونفوضهم باتخاذ ما يلزم من قرارات لحماية الأمن القومي المصري.