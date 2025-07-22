يحتاج بشدة لهذا العلاج .. تطورات حسن شحاتة الصحية

كشف طارق يحيى، المدير الفني الأسبق لنادي الزمالك، مستجدات الحالة الصحية للكابتن حسن شحاتة، المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت التدخل الجراحي.

جراحة في القناة المرارية بعد أزمة صحية مفاجئة



وأوضح يحيى، خلال مداخلة إذاعية، أن حسن شحاتة خضع لعملية جراحية دقيقة في القناة المرارية، بعد تعرضه لمضاعفات ناتجة عن الإصابة بالصفرا خلال الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما استدعى نقله للمستشفى وتلقي العلاج اللازم.

المعلم يغادر المستشفى



وأشار يحيى إلى أن الكابتن حسن شحاتة غادر المستشفى عصر اليوم، وهو في حالة صحية مستقرة، مضيفًا أنه لا يزال بحاجة إلى فترة من الراحة والاستشفاء الكامل، قبل العودة لممارسة حياته بشكل طبيعي.



كما أكد يحيى على أن عددًا من نجوم الكرة المصرية السابقين حرصوا على التواصل مع أسرة حسن شحاتة، وتقديم الدعم المعنوي له، تقديرًا لما قدمه للكرة المصرية من إنجازات لا تُنسى، لا سيما خلال فترته الذهبية مع منتخب الفراعنة.