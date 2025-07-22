ماذا يحدث للجسم عند تناول الشيكولاتة.. حقائق مثبتة بالأبحاث العلمية

تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مضادات أكسدة قوية من بين أكثرها فائدةً، الفلافونول المعروف باسم إبيكاتشين.

ووفقا لما جاء في موقع نكشف لكم أهم فوائد الشيكولاتة المثبتة في الأبحاث العلمية.

يعزز صحة القلب

أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تعمل على خفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالتخثر وزيادة تدفق الدم إلى القلب، وبالتالي تقليل مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية والوفاة بسبب أمراض القلب.

يحافظ على توازن الجهاز المناعي

تمنع الفلافونول الجهاز المناعي من الدخول في حالة نشاط زائد وتقلل من الإجهاد التأكسدي، وهو خلل يحدث بسبب محاربة الخلايا للجذور الحرة وهو سبب شائع للعديد من الأمراض.

مكافحة مرض السكري

يحمي الإبيكاتشين الخلايا ويجعلها أقوى ويدعم العمليات التي تساعد الجسم على استخدام الأنسولين بشكل أفضل، مما قد يمنع أو يحارب مرض السكري.

يُحسّن وظائف الدماغ

للفلافونولات الموجودة في الشوكولاتة الداكنة تأثير إيجابي على وظائف الدماغ، بما في ذلك تحسين سرعة رد الفعل، والوعي البصري المكاني، وتقوية الذاكرة ورغم استمرار الأبحاث، قد يكون أحد أسباب ذلك هو أن الفلافونولات تزيد من تدفق الدم إلى الدماغ.

يعزز الأداء الرياضي

يزيد الإبيكاتشين الموجود في الشوكولاتة الداكنة من إنتاج أكسيد النيتريك في الدم، مما يدعم الدورة الدموية ويقلل من كمية الأكسجين التي يستهلكها الرياضي أثناء ممارسة التمارين الرياضية متوسطة الشدة و هذا يسمح للرياضي بالحفاظ على شدة التمرين لفترة أطول.

يُخفِّف التوتر

أفاد الأشخاص الذين تناولوا الشوكولاتة الداكنة بانخفاض شعورهم بالتوتر، وأكد الباحثون انخفاض مستويات هرمون التوتر الكورتيزول بعد تناولها وقد يكون هذا مرتبطًا بتأثير الشوكولاتة الداكنة على صحة القلب، إذ يُعدّ التوتر عامل خطر للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية