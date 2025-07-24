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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

نقص الفيتامينات لدى مرضى السكري .. أسباب ومضاعفات

نقص الفيتامينات لدى مرضى السكري.. أسباب ومضاعفات
نقص الفيتامينات لدى مرضى السكري.. أسباب ومضاعفات
ولاء خنيزي

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن نقص المغذيات الدقيقة يعدّ أمرًا شائعًا لدى المصابين بداء السكري من النوع الثاني، وهو ما يعود إلى عدة أسباب معقدة تشمل تأثير الأدوية وارتفاع مستويات السكر في الدم والقيود الغذائية التي يتبعها المرضى، ونتيجة لذلك، يُعاني مرضى السكري – من النوعين الأول والثاني – من انخفاض في مستويات عدة فيتامينات أساسية تساهم في الحفاظ على الصحة العامة، وذلك وفقًا لتقرير تم نشره في موقع "تايمز أوف إنديا".

 نقص فيتامين (د)

يُعتبر فيتامين (د) من العناصر الحيوية التي تساهم في امتصاص الكالسيوم ودعم صحة العظام والعضلات والجهاز المناعي. ويوجد هذا الفيتامين في أطعمة مثل الأسماك الدهنية، الفطر، البيض، ومنتجات الألبان المدعمة.

تشير الدراسات إلى أن نحو 74% من مرضى النوع الثاني من السكري يعانون من نقص فيتامين د، ويُعد مرض السكري بحد ذاته من عوامل الخطر التي تؤدي إلى انخفاض مستوياته. وقد ينعكس هذا النقص على شكل هشاشة في العظام، ضعف عضلي، ومشاكل في الجهاز المناعي.

نقص فيتامين (ب12)

يُعد فيتامين ب12 ضروريًا لإنتاج خلايا الدم الحمراء ووظيفة الجهاز العصبي، ويتواجد بشكل رئيسي في المنتجات الحيوانية.

يُلاحظ أن مرضى النوع الثاني من السكري – وخاصة من يستخدمون دواء الميتفورمين – معرضون أكثر لنقص فيتامين ب12، نظرًا لأن هذا الدواء يعيق امتصاص الفيتامين مع مرور الوقت.

كما أن مرضى النوع الأول قد يعانون من مشاكل في امتصاصه نتيجة التهابات معدية مناعية أو فقر الدم الخبيث، مما يزيد من احتمالية النقص لديهم.

 نقص الثيامين (فيتامين ب1)

الثيامين، أو فيتامين ب1، هو عنصر ضروري لعمليات التمثيل الغذائي وصحة الأعصاب.

يُعاني مرضى السكري من انخفاض في مستوياته بسبب فقدانه المتزايد في البول الناتج عن ارتفاع سكر الدم. وتشير الأبحاث إلى أن مرضى السكري يخسرون الثيامين عبر الكلى بمعدل أعلى بكثير من غير المصابين، مما يستدعي مراقبة مستوياته وتعويضه إذا لزم الأمر.

نقص فيتامين (ب6)

يلعب فيتامين ب6 (بيريدوكسين) دورًا هامًا في دعم صحة الجهاز العصبي وإنتاج خلايا الدم، كما يُسهم في تقليل الالتهاب.

وقد أظهرت الدراسات وجود علاقة عكسية بين مستوياته وبين الإصابة بالسكري، حيث يعاني العديد من المرضى من نقص في هذا الفيتامين، خاصةً في ظل الالتهابات المزمنة وارتفاع مستويات الجلوكوز، مما يزيد من حاجة الجسم له.

نقص فيتامين (ج)

فيتامين ج (حمض الأسكوربيك) هو أحد مضادات الأكسدة القوية، ويوجد بكثرة في الفواكه والخضراوات.

أشارت إحدى الدراسات إلى أن 55% من مرضى السكري من النوع الثاني يعانون من نقص أو عدم كفاية فيتامين ج، وقد يُعزى هذا النقص إلى زيادة الإجهاد التأكسدي المرتبط بمرض السكري، بالإضافة إلى العادات الغذائية غير المتوازنة التي تقلل من تناول الأطعمة الغنية بالفيتامين.

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