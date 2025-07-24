مرض العصر المزمن.. كيف تكتشف الإصابة بالسكري؟

يعد مرض السكري من أكثر المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار حيث زادت نسبة الإصابة بها بين الشباب والمراهقين في السنوات الأخيرة.

ويحدث مرض السكري بسبب وجود أخطاء متكررة في العادات الغذائية أو التعرض لانفعال شديد أو وجود مشاكل في الجسم أو العوامل الوراثية.

أعراض مرض السكري

ووفقا لما جاء في موقع مركز السيطرة على الأمراض الامريكي نكشف لكم أهم أعراض مرض السكري التي يجب ملاحظتها مبكرا واكتشافها قبل إجراء التحايل الطبية.

الشعور بالعطش الشديد مهما تناولت الماء.

فقدان الوزن دون اتباع ريجيم أو تناول أدوية.

زيادة الشعور بالجوع أو الوصول إلى حالة الجوع الشديد رغم تناول الطعام.

المعاناة من رؤية ضبابية

وجود خدر أو وخز متكرر في اليدين أو القدمين

المعاناة من التعب الشديد رغم عدم بذل مجهود كبير.

تصبح البشرة جافة جدًا بدون سبب.

المعاناة من أن الجروح تلتئم ببطء شديد وتستغرق وقت كبير في التعافي.

حدوث عدوى أكثر من المعتاد وبشكل متكرر عن الطبيعي.

زيادة الحاجة إلى التبول خاصة في الليل.