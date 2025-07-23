قطارات "ماجليف" الصينية تقترب من منافسة الطائرات بسرعات مذهلة| تفاصيل

تعتبر الصين من أبرز القوى العالمية التي تسجل طفرات هائلة في شتى مجالات التنمية والتكنولوجيا، من الاقتصاد والصناعة إلى الفضاء والذكاء الاصطناعي، ومن بين أهم إنجازاتها اللافتة، يبرز قطاع النقل العام فائق السرعة، وتحديدًا القطارات، كواحد من رموز التقدّم الصيني، إذ نجحت في تطوير شبكة سكك حديدية تُعدّ الأطول والأكثر تطورًا في العالم.

تصدّرت الصين أيضًا السباق العالمي في مجال قطارات "ماجليف" ذات الرفع المغناطيسي، حيث تسجّل هذه قطارات قفزة تكنولوجية جديدة قد تغيّر مشهد وسائل النقل السريع عالميًا، إذ أعلنت الصين عن اختبار نموذج جديد لقطار ماجليف تصل سرعته إلى 620 ميلاً في الساعة، أي ما يعادل نحو 1000 كيلومتر في الساعة، وذلك وفقًا لتقرير نشره موقع Supercar Blondie.

سرعة تتجاوز الطائرات التجارية

للمقارنة، فإن الطائرات التجارية مثل:

بوينج 737 تصل سرعتها القصوى إلى نحو 940 كم/ساعة

إيرباص A321 تصل إلى 876 كم/ساعة

ما يعني أن القطار الجديد سيتجاوز من حيث السرعة العديد من الطائرات المستخدمة حاليًا في الرحلات القصيرة والمتوسطة.

إنجاز صيني جديد: مختبر دونغهو يقود التجربة

تم تطوير هذا القطار ضمن مختبر دونغهو، وهو منشأة بحثية تقع في مقاطعة هوبى الصينية، ويأتي ذلك في إطار جهود الصين الريادية لتوسيع شبكات النقل المغناطيسي فائق السرعة، لتكون بديلًا مستقبليًا للقطارات التقليدية وحتى لبعض الرحلات الجوية.

كيف تعمل قطارات "ماجليف"؟

الاسم "ماجليف" اختصار لـ Magnetic Levitation أو "الرفع المغناطيسي"، وهي تقنية تعتمد على:

إلغاء تأثير الجاذبية الأرضية عبر الحقول المغناطيسية

جعل القطار ينزلق فوق السكة دون احتكاك

مما يُنتج تجربة سفر أكثر سلاسة وهدوءًا وسرعة

قطارات "ماجليف": من الواقع إلى المستقبل

رغم أن هذه القطارات تُعدّ قيد الاستخدام الفعلي في عدة دول، لا سيما الصين واليابان، إلا أن عدد خطوطها لا يزال محدودًا نسبيًا مقارنة بالقطارات العادية، ومع ذلك فإن التقدم الكبير في السرعة والاعتمادية يشير إلى توسع كبير وشيك في استخدامها، خاصة في الدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة، حيث تُفيد هذه السرعات في تقليص وقت السفر بين المدن البعيدة.

مستقبل النقل السريع يلوح في الأفق

وفقًا لتقرير موقع Supercar Blondie فإن في الوقت الحالي قد لا يمكن لقطار ماجليف السفر من باريس إلى دبي، لكنه قد يعيد رسم خريطة التنقل الداخلي في قارات مثل آسيا وأمريكا الشمالية، وفي ظل ارتفاع تكلفة السفر الجوي ومحدودية المطارات، قد تُصبح هذه القطارات الخيار الأول للمسافات المتوسطة والطويلة في العقود القادمة.