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مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة
مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

كشفت مصادر خاصة بوزارة الداخلية، عن تفاصيل حركة تنقلات الداخلية الجديدة 2025، حيث تبين الإبقاء على اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، مع توليه رئاسة المجلس الأعلى للشرطة، وتصعيد اللواء عصام غانم بقطاع الأمن العام؛ ليتولى منصب مدير مباحث وزارة الداخلية. 

اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام 
اللو اء عصام غانم مدير مباحث الوزارة 

حركة تنقلات الداخلية 2025

وتابعت المصادر، أن حركة تنقلات وزارة الداخلية، شملت ما يلي:

- نقل اللواء بهاء زحير من منصب مدير مباحث الإسكندرية إلى وكيل مباحث الجنائية بوزارة الداخلية.

- نقل اللواء محمد حبشي حكمدار العلمين، ليتولى منصب حكمدار السويس.

- نقل اللواء محمد يوسف من مدير مباحث الوزارة، إلى حكمدار مديرية أمن القاهرة.

- خروج اللواء أشرف العناني مدير مركز بحوث الشرطة.

وابقت حركة الداخلية على، كل من:

- اللواء ناصر محيي الدين مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات.

- اللواء منتصر فتحي مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

- اللواء أشرف أبو المجد وكيل قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.
 

واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، والتي شملت: 

  1. تعيين اللواء ياسر سيد محمد الحديدي– مساعد الوزير لقطاع شئون الضباط.
  2. تعيين اللواء شريف رؤوف زكي عبد الرازق– مساعد الوزير لقطاع الأمن.
  3. تعيين اللواء محمد أبو الليل أمين محمد– مساعد الوزير لمنطقة جنوب الصعيد.
  4. تعيين اللواء وليد جميل محمد الوكيل– مساعد الوزير لقطاع الرعاية اللجتماعية.
  5. تعيين اللواء إبراهيم ملك إبراهيم عبد المسيح– مساعد الوزير لقطاع شرطة السياحة والآثار.
  6. تعيين اللواء نضال إبراهيم يوسف عبدالقادر– مساعد الوزير لأكاديمية الشرطة.
  7. تعيين اللواء محمد مجدي عويس عطا الله شميلة– مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.
  8. تعيين اللواء عماد الدين صديق عبد الفتاح عبد الله– مساعد الوزير لقطاع الشرطة المتخصصة.
  9. تعيين اللواء مهند محمد المأمون أحمد العرضي– مساعد الوزير لقطاع أمن المنافذ.
  10. تعيين اللواء محمد منصور إبراهيم الباز– مساعد الوزير لقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة.
  11. تعيين اللواء محمد فتح الله غازي إبراهيم– مساعد الوزير لقطاع الأمن الاقتصادي. 
  12. تعيين اللواء  حسام عبد العزيز محمد محمود– مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية.
  13. تعيين اللواء شريف زهير محمد حاتم– مساعد الوزير لقطاع التدريب.
  14. تعيين اللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد– مساعد الوزير لقطاع الأمن الوطني.
  15. تعيين اللواء محمد إبراهيم فؤاد عبد الخالق الجندي– مساعد الوزير لقطاع الأمانة العامة.
  16. تعيين اللواء محمد زهير عبد الحميد منصور– مساعد الوزير لقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة. 
  17. تعيين اللواء أشرف السيد محمد جاب الله– مدير أمن القليوبية . 
  18. تعيين اللواء أسامة نصر جلال عبد المولى– مدير أمن الغربية . 
  19. تعيين اللواء علاء الدين عامر يونس أحمد– مدير أمن المنوفية. 
  20. تعيين اللواء  رشاد فاروق محمد رشاد أحمد سليمان– مدير أمن الإسكندرية.
  21. تعيين اللواء سامح محمد عادل عبد الرؤوف عبد السلام– مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوي. 
  22. تعيين اللواء حاتم محمد عبد الفتاح نصار– مدير الإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية البحري.
  23. تعيين اللواء حاتم حسن أحمد علي– مدير أمن المنيا. 
  24. تعيين اللواء رفيق عبد الحميد عبد التواب الخولي– مدير الإدارة العامة للانتخابات العامة.
  25. تعيين اللواء عصام صلاح الدين أحمد هلال– مدير أمن الدقهلية.
  26. تعيين اللواء عبد الله عبد الهادي جلال عبد الله عصر– مدير أمن أسوان.
  27. تعيين اللواء محمد حامد هشام أحمد– مدير أمن قنا. 
  28. تعيين اللواء أيمن عادل يس الحمزاوي– مدير أمن البحر الأحمر.
  29. تعيين اللواء محمد محمد خليل الجمسي– مدير أمن بورسعيد.
  30. تعيين اللواء طارق محمد رجب مصطفى شرابي– مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية. 
  31. تعيين اللواء مفيد فوزى عبد الحميد العطوي– مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
  32. تعيين اللواء تامر خليل حسين خليل– مدير الإدارة العامة للشئون الإدارية.
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