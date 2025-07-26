مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

كشفت مصادر خاصة بوزارة الداخلية، عن تفاصيل حركة تنقلات الداخلية الجديدة 2025، حيث تبين الإبقاء على اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، مع توليه رئاسة المجلس الأعلى للشرطة، وتصعيد اللواء عصام غانم بقطاع الأمن العام؛ ليتولى منصب مدير مباحث وزارة الداخلية.

اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية للأمن العام

اللو اء عصام غانم مدير مباحث الوزارة

حركة تنقلات الداخلية 2025

وتابعت المصادر، أن حركة تنقلات وزارة الداخلية، شملت ما يلي:

- نقل اللواء بهاء زحير من منصب مدير مباحث الإسكندرية إلى وكيل مباحث الجنائية بوزارة الداخلية.

- نقل اللواء محمد حبشي حكمدار العلمين، ليتولى منصب حكمدار السويس.

- نقل اللواء محمد يوسف من مدير مباحث الوزارة، إلى حكمدار مديرية أمن القاهرة.

- خروج اللواء أشرف العناني مدير مركز بحوث الشرطة.

وابقت حركة الداخلية على، كل من:

- اللواء ناصر محيي الدين مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات.

- اللواء منتصر فتحي مديرا للإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية.

- اللواء أشرف أبو المجد وكيل قطاع الإعلام والعلاقات بالوزارة.



واعتمد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حركة تنقلات وزارة الداخلية 2025، والتي شملت: