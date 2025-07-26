ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

اعتمد اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، الحركة العامة لتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025 – 2026، والتي تضمنت ترقية ونقل عدد كبير من قيادات وضباط الوزارة، وذلك في إطار استراتيجية تطوير الأداء الأمني، وضخ دماء جديدة قادرة على مواكبة التحديات الأمنية الراهنة.

وجاءت الحركة مواكبة لتوجهات الدولة في تصعيد العناصر الشابة المؤهلة، والاستفادة من الخبرات الأمنية المتميزة، وبما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والانضباط في الأداء، وتأكيدًا على حرص وزارة الداخلية على مواصلة البناء المؤسسي، وتطوير منظومة العمل الأمني بكافة قطاعاته.