نجم الأهلي السابق: كأس العالم للأندية غيّر من مفهوم كرة القدم وتحضيرات الأندية للبطولات

أكد شريف عبد المنعم نجم الأهلي السابق، أن كأس العالم للأندية غير من مفهوم كرة القدم وتحضيرات الأندية للبطولات.



وقال عبد المنعم في تصريحات مع سهام صالح لبرنامج الكلاسيكو على قناة اون: كأس العالم للأندية جعل مفهوم كرة القدم يتغير عند الأندية

وأضاف: إدارة الأهلي اشتغلت بشكل جيد للغاية في كأس العالم للأندية، وما نراه الآن في معسكر الأهلي نتاج كأس العالم للأندية

وتابع: الاهلي يستطيع اللعب في حضور 21 فريقا في الدوري الممتاز ، وجميع الفرق المصرية عانت من تلاحم المواسم.

وأردف : الأندية الشعبية عانت وتأثرت من تلاحم المواسم وهذا الموسم رابطة الأندية تلاشت التلاحم الذي عانت منه الكرة المصرية السنوات الماضية

وواصل: أداء ياسين مرعي أبهرني أمام البنزرتي التونسي، وخامة مبشرة للنادي الاهلي وتشعر أنه يلعب للأهلي منذ سنوات.