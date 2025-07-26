لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

حذر الشيخ عطية محمد عطية، أحد علماء الأزهر الشريف، من التأثيرات السلبية المتزايدة لمواقع التواصل الاجتماعي على الشباب، مشيرًا إلى أن السوشيال ميديا أصبحت منصة لنشر أفكار وسلوكيات تهدد القيم التربوية والدينية في المجتمع.

وقال العالم الأزهري، خلال تصريحات إعلامية، إن "طموحات الشباب تغيرت بشكل خطير، فبعد أن كان الطالب في الثانوية العامة يحلم بدخول كليات الطب أو الهندسة، أصبح الآن يقول: نفسي أطلع يوتيوبر أو صانع محتوى على السوشيال ميديا".

وفي تعليق مباشر على ظاهرة بعض المؤثرين، هاجم عطية ما وصفه بـ"النماذج السلبية"، موجها انتقاد حاد لـ"سوزي الأردنية"، التي انتشرت قصتها مؤخرًا بعد إعلانها الحصول على 50% فقط في الثانوية العامة، وجمعها نحو 900 ألف جنيه من السوشيال ميديا خلال نصف ساعة، على خلفية إعلانها نية دخول إحدى كليات القمة عبر "المال".

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