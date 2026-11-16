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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

زلزال يضرب طرابلس بقوة 4.1 درجة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
خاطر عبادة

ضربت هزة أرضية بقوة 4.1 درجة على مقياس ريختر المنطقة البحرية قبالة السواحل الليبية، اليوم الإثنين.


وسجّلت المحطة المتنقلة التابعة لفرع المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء لعلوم الأرض والزلازل في مدينة غريان مركزَ الزلزال في البحر المتوسط.

وأوضح المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء في بيان له أن بؤرة الزلزال تقع على عمق 15 كيلومتراً تحت سطح البحر، وعلى بعد 38 كيلومتراً من العاصمة الليبية طرابلس.

وأشار المركز إلى أن سكان المناطق القريبة من السواحل الغربية شعروا بالهزة الأرضية، غير أنه لم تُسجَّل أي تأثيرات تُذكر على المباني أو المنشآت.

زلزال طرابلس ليبيا

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