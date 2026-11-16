افتتاح الدورة الـ12 من ملتقى القاهرة السينمائي بمشاركة 17 مشروعا

افتتح رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الفنان حسين فهمي، اليوم الاثنين، فعاليات الدورة الـ12 من ملتقى القاهرة السينمائي (Cairo Film Connection)، الذي يقام ضمن برنامج الدورة الثامنة من "أيام القاهرة لصناعة السينما" برئاسة الناقد الفني محمد سيد عبدالرحيم، وذلك بحضور عدد من صناع السينما والمنتجين وأعضاء لجنة التحكيم والمشاركين في المشروعات السينمائية.

وشهدت الدورة الحالية اختيار 17 مشروعًا سينمائيًا من بين نحو 200 مشروع تقدمت للمشاركة من 15 دولة، في مجالات الأفلام الروائية وغير الروائية، بما يشمل الأفلام التسجيلية والأعمال الهجينة، وتتنوع المشروعات بين مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

ورحب المحلل والباحث السينمائي محمد حسين مدير الملتقى، في كلمته خلال الافتتاح، بالحضور، معلنًا انطلاق الجزء التنافسي من الدورة الثانية عشرة، موضحًا أن العمل على الملتقى بدأ منذ منتصف العام من خلال تطوير استراتيجية جديدة بالتعاون مع أصحاب الخبرات الذين شاركوا في الدورات السابقة، إلى جانب إطلاق برنامج للإرشاد المهني (Mentorship)، انتهت فعالياته قبل يومين من الافتتاح.

وأضاف "أن الملتقى تلقى هذا العام نحو 200 مشروع من 15 دولة، قبل الاستقرار على اختيار 17 مشروعًا للمشاركة"، مشيرًا إلى أن الإقبال وجودة الأعمال المقدمة دفعا فريق الاختيار إلى زيادة عدد المشروعات المختارة عن العدد المستهدف في البداية.

وأشار إلى أن أهمية الملتقى تتضح من خلال مسيرة المشروعات التي سبق أن حصلت على دعمه، موضحًا أن سبعة أفلام عربية شاركت خلال عام 2026 في مهرجانات سينمائية دولية وعربية، من بينها مهرجانات كان وبرلين ولوكارنو، بعد مرورها على الملتقى وحصولها على دعمه خلال الفترة من 2019 إلى 2025.

ومن بين هذه الأفلام «ورشة» للمخرج نديم تابت، و«أيام الغضب: حكايات من طرابلس» للمخرجة رانيا رفيع اللذان يشاركان ضمن عروض مهرجان القاهرة السينمائي هذا العام، مؤكدًا أن هذه النماذج تعكس دور الملتقى في مساندة المشروعات خلال المراحل التي تكون فيها في أمسّ الحاجة إلى الدعم، لافتًا إلى أن بعض المشروعات عادت للمشاركة في الملتقى مرة أخرى بعد انتقالها من مرحلة التطوير إلى ما بعد الإنتاج.

من جانبه.. رحب الفنان حسين فهمي بأعضاء لجنة التحكيم وضيوف الملتقى والمشاركين، معربًا عن سعادته باستقبالهم في القاهرة، متمنيًا لهم إقامة طيبة وتجربة مثمرة خلال أيام المهرجان.

وأوضح أن علاقته بالمهرجان تنطلق من خلفيته السينمائية بوصفه مخرجًا وممثلًا، وأنه ينظر إلى المهرجان باعتباره مشروعًا يعمل على تطويره وإنجاحه، مستفيدًا من خبراته الطويلة في المجال السينمائي، بما شهدته من نجاحات وإخفاقات ودروس اكتسبها على مدار سنوات العمل.

وأكد أن تنظيم المهرجان يشبه العمل على إنتاج فيلم سينمائي، إذ يتطلب تضافر عناصر متعددة، من الكتابة والإعداد والديكورات والأزياء والنجوم والمخرجين، مرحبًا بجميع المشاركين والضيوف، داعيًا إياهم إلى الاستمتاع ببرنامج المهرجان وفعالياته والتعرف إلى القاهرة.

من جانبه.. رحب الناقد الفني محمد سيد عبدالرحيم رئيس أيام القاهرة لصناعة السينما، بالمشاركين في الدورة الثانية عشرة من ملتقى القاهرة السينمائي، موضحًا أن هذه الدورة تضم 17 مشروعًا اختيرت من بين أكثر من 200 مشروع تقدمت للمشاركة في مختلف الفئات، من الأفلام الروائية وغير الروائية، بما يشمل الأفلام التسجيلية والهجينة، وفي مرحلتي التطوير وما بعد الإنتاج.

وأشار إلى أن الملتقى استهدف في البداية اختيار عشرة مشروعات، قبل زيادة العدد إلى 15، ثم 16، وصولًا إلى 17 مشروعًا، نظرًا لجودة الأعمال التي تقدمت للمشاركة وتنوعها.

وأضاف أن الدورة الحالية تشهد للمرة الأولى تنظيم برنامج للإرشاد المهني، بمشاركة خمسة خبراء من مختلف أنحاء العالم، عملوا على قراءة المشروعات وتحليلها وتحديد نقاط الضعف والفجوات التي تحتاج إلى تطوير، ثم تقديم الدعم والخبرات اللازمة لمعالجتها.

وأوضح أن البرنامج تضمن جلسات إرشادية عبر الإنترنت، إلى جانب لقاءات فردية مع أصحاب المشروعات، بهدف تطويرها وتجهيزها لمرحلة العرض والتقديم أمام المنتجين والجهات الداعمة، خلال أيام الملتقى.

ويقدم ملتقى القاهرة السينمائي في دورته الـ12 حزمة من الجوائز والمنح والخدمات الفنية للمشروعات المشاركة، تبلغ قيمتها الإجمالية 388 ألفًا و300 دولار أمريكي موزعة بين جوائز نقدية بقيمة 171 ألفًا و500 دولار، وخدمات عينية بقيمة 216 ألفًا و800 دولار، بما يوفر دعمًا للمشروعات في مراحل التطوير وما بعد الإنتاج.

وتتضمن الجوائز النقدية منحًا مقدمة من لجنة الأفلام القطرية، وشبكة راديو وتليفزيون العرب (ART)، وكادر، ولاجوني للإنتاج الفني، والسينما العراقية، ورايز ستوديوز، وAH Media، وترافلرز للإنتاج الفني، واتحاد المنتجين الأردنيين (PFFP)، وستارز ميديا، إلى جانب جهات وشركات أخرى.

وتشمل الخدمات العينية دعمًا في مجالات تطوير المحتوى، والمونتاج، والصوت، وما بعد الإنتاج، والكاستينج، والتسويق، من خلال عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة، من بينها DTS Production، وفيدباك ستوديوز، وسينيتك، وشيفت ستوديو، وإرث، وبارادوليا للإنتاج، ونقطة ستوديو، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والمصنع، وكالت، وسرد، وAA Films، وArab American Casting، وCo-Production Salon، وقافلة بين السينمائيات.

وتتيح الجوائز كذلك فرصًا للمشاركة في عدد من المختبرات والأسواق السينمائية الدولية خلال عام 2027، بما يفتح آفاقًا جديدة أمام المشروعات للتواصل مع المنتجين والممولين وشركاء الإنتاج والتوزيع على المستوى الدولي.

وشهدت فعاليات الافتتاح تقديم عدد من المشروعات المشاركة أمام المنتجين وصناع السينما والجهات الداعمة، من بينها فيلم «نايدالان» للمخرجة مريم الذبحاني، من إنتاج بسام الأسعد، وفيلم «قصة الجبل» للمخرجة شيماء عواودة، من إنتاجها، وفيلم «خلف الأسوار» للمخرج محمد صيام، من إنتاج محمد صيام وبراندي ميللر، في إنتاج مشترك بين مصر وبلجيكا.

وتتواصل عروض المشروعات المشاركة على مدار أيام الملتقى، بما يتيح لأصحابها تقديم رؤاهم الفنية والإنتاجية، والتواصل المباشر مع المنتجين والمؤسسات السينمائية، بحثًا عن فرص التمويل والتطوير والإنتاج المشترك.

ويأتي ملتقى القاهرة السينمائي ضمن فعاليات الدورة الثامنة من «أيام القاهرة لصناعة السينما»، التي تقام خلال الفترة من 14 إلى 19 نوفمبر، في إطار الدورة السابعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة الفنان حسين فهمي، والتي تحتفل هذا العام بمرور خمسين عامًا على انطلاق المهرجان عام 1976.