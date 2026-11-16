نوة المكنسة.. صرف الإسكندرية تراجع جاهزية المحطات والمعدات وفرق الطوارئ

عقدت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية اجتماعًا موسعًا لمتابعة الاستعدادات اللازمة للتعامل مع نوة المكنسة، بالتزامن مع الاستعدادات لموسم الشتاء والتقلبات الجوية، وذلك برئاسة المهندس أحمد عاطف الفرجاني، رئيس مجلس إدارة الشركة، وبمشاركة رؤساء القطاعات.

وشهد الاجتماع استعراض الإجراءات التي اتخذتها القطاعات المختلفة للتعامل مع الأمطار المتوقعة، والتأكد من جاهزية محطات الرفع والمعالجة وشبكات الصرف الصحي، إلى جانب مراجعة كفاءة سيارات ومعدات الطوارئ وفرق التدخل المنتشرة بالمناطق المختلفة.

وتم خلال الاجتماع مراجعة خطط الطوارئ وآليات التحرك حال حدوث تجمعات لمياه الأمطار، مع التأكيد على استمرار التنسيق بين قطاعات وإدارات الشركة وسرعة التعامل مع البلاغات الواردة من المواطنين.

وشدد المهندس أحمد عاطف الفرجاني على ضرورة استمرار رفع مستوى الجاهزية بجميع مواقع الشركة، والتأكد من كفاءة المعدات وفرق العمل، مع تكثيف المتابعة الميدانية خلال فترة النوة وسرعة التعامل مع أي طارئ قد يؤثر على منظومة الصرف أو الحركة المرورية.

وأكد رئيس الشركة أهمية التنسيق والعمل الجماعي بين مختلف القطاعات، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يساعد على تصريف مياه الأمطار والحد من آثارها على المناطق الحيوية والطرق، وتيسير حركة المواطنين.

تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتعامل مع موسم الشتاء والنوات، من خلال رفع كفاءة منظومة الطوارئ وتعزيز جاهزية المحطات والشبكات والمعدات وفرق التدخل، بما يضمن سرعة الاستجابة للتقلبات الجوية ويحافظ على سلامة المواطنين.