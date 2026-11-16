موجة بيع أسهم الذكاء الاصطناعي تدفع المستثمرين لإعادة تقييم حجم المخاطر

دفع التراجع الأخير في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي مديري المحافظ الاستثمارية إلى إعادة تقييم حجم انكشاف استثماراتهم على هذا القطاع، في ظل تزايد المخاوف بشأن المخاطر المحتملة والعوائد طويلة الأجل والتقييمات المناسبة للشركات العاملة فيه.

وبحسب مؤشر «إم إس سي آي» العالمي للذكاء الاصطناعي، بلغت قيمة الاستثمارات في كبرى الشركات العالمية الأكثر ارتباطًا بالذكاء الاصطناعي ما لا يقل عن 25.3 تريليون دولار، فضلًا عن استثمارات أخرى يصعب تحديد قيمتها بدقة في شركات قد تستفيد أو تتضرر من إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي لمختلف القطاعات الاقتصادية.

وأدت موجة التراجعات الأخيرة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الانخفاض الذي شهدته الأسواق الأربعاء الماضي، إلى تسليط الضوء مجددًا على حجم انكشاف المستثمرين الفعلي على هذا القطاع.

وقال آندي جولدبيرج، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «نومورا» لإدارة الأصول، إن المشكلة تكمن في امتداد الانكشاف على الذكاء الاصطناعي إلى قطاعات غير متوقعة، وأن تأثير الذكاء الاصطناعي يمتد إلى شركات النقل بالشاحنات التي تستخدم أدواته لمعالجة المشكلات اللوجستية، فضلًا عن السندات البلدية التي قد تتأثر تصنيفاتها الائتمانية بالإيرادات الناتجة عن إنشاء مراكز بيانات جديدة.

وأوضح جولدبيرج أن المستثمرين لا يمتلكون صورة كاملة عن حجم انكشاف محافظهم على الذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن خفض المستثمرين مخصصاتهم الاستثمارية في الشركات المرتبطة بهذا القطاع بنسبة تتراوح بين 1% و2% فقط قد يؤدي إلى موجة بيع حادة.

وفي هذا السياق، بدأت شركة «بي جي آي إم»، الذراع الاستثمارية لشركة «برودنشال» للتأمين، مطلع العام الحالي إخضاع كل سند وقرض وأداة مالية مهيكلة ضمن استثماراتها في أدوات الدخل الثابت، التي تقترب قيمتها من تريليون دولار، لاختبارين يركزان على الذكاء الاصطناعي؛ يقيم الأول تأثيره على نماذج أعمال الشركات وملاءتها الائتمانية، بينما يرصد الثاني مدى تعرضها لمخاطر محتملة، تتراوح بين تباطؤ الإنفاق الرأسمالي المرتبط بالذكاء الاصطناعي وحدوث أزمات في شركات لا يُتوقع تأثرها بهذا القطاع.

وقال برايان بارنهيرست، رئيس أبحاث الائتمان العالمية بالشركة، إن تقييم الانكشاف المباشر، مثل امتلاك مراكز بيانات أو رقائق إلكترونية، أصبح أمرًا مفهومًا، لكن الأهم يتمثل في تحديد التأثيرات غير المباشرة للذكاء الاصطناعي على الشركات العاملة في قطاعات الرعاية الصحية والصناعة والاتصالات.

وأظهرت حسابات معهد «إكويبل» للأبحاث المتخصصة في صناديق التقاعد أن سلة تضم 52 شركة مدرجة مرتبطة بالذكاء الاصطناعي شكلت 38.5% من حيازات الأسهم في مجموعة من صناديق التقاعد الكبرى حتى يونيو 2026، مقارنة بنحو 20.7% في بداية عام 2010.

وأضاف المعهد أن هذه الصناديق خصصت ما يتراوح بين 9% و11% من أصولها لشركات تركز على الذكاء الاصطناعي، موضحًا أن هذه النسب لا تشمل حيازات الديون ورأس المال المخاطر والاستثمارات الأخرى في الأسهم الخاصة، ما يعني أن حجم الانكشاف الفعلي قد يكون أكبر.

من جانبه، قال جاي جاكوبس، رئيس صناديق المؤشرات المتداولة للأسهم في الولايات المتحدة لدى «بلاك روك»، إن فهم حجم الانكشاف الحقيقي للمحافظ الاستثمارية أصبح أكثر أهمية في المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أن هيمنة عدد كبير من الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي على المؤشرات الرئيسية أدت إلى زيادة تركز الاستثمارات، وجعلت تنويع المحافظ أكثر صعوبة مما قد يتصوره المستثمرون.

وأضاف أن التطورات المتلاحقة المتعلقة بكبرى شركات الذكاء الاصطناعي، مثل «إنفيديا»، والطرح العام الأولي المرتقب لشركة «أنثروبيك»، والمخاوف المحيطة بشركة «كور ويف»، زادت من حالة عدم اليقين في الأسواق.

وفي المقابل، اتجه بعض مديري الاستثمارات إلى مزيد من الانتقائية في اختيار الشركات، إذ قال بيتر بيريزين، كبير الاقتصاديين في شركة «بي سي إيه ريسيرش»، إن استعداد الأسواق لمعاقبة أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي يمثل مؤشرًا تحذيريًا مبكرًا على ضرورة زيادة التدقيق في مسار انتشار هذه التكنولوجيا، موضحًا أن الذكاء الاصطناعي قد يعزز إنتاجية الشركات دون أن يضمن بالضرورة زيادة أرباحها.

وأشار إلى أن شركة «باول إندستريز»، المتخصصة في أنظمة إدارة الطاقة المستخدمة في مراكز البيانات، تعكس حدة التقلبات التي يشهدها القطاع، إذ ارتفع سعر سهمها من 8 دولارات قبل أربع سنوات إلى مستوى بلغ 328 دولارًا خلال العام الحالي، قبل أن يتراجع إلى 146 دولارًا.

وأوضح بيريزين أن الاختناقات التي تواجه إنشاء مراكز البيانات ستتراجع في نهاية المطاف، بما قد يقلص المكاسب الاستثنائية التي تحققها شركة «باول» وغيرها من الشركات المستفيدة من طفرة الذكاء الاصطناعي، إلا أن توقيت حدوث ذلك لا يزال غير واضح.

من جانبها، قالت شاون باكي، محللة التكنولوجيا لدى شركة «جانوس هندرسون»، إن قائمة المخاوف المرتبطة بالقطاع تزايدت منذ يونيو الماضي، عندما بلغت تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي ذروتها، مشيرة إلى أن نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية زادت من حالة القلق بشأن مستقبل نمو القطاع، مع المكاسب التي حققها الديمقراطيون.

وأضافت أن المستثمرين سيصبحون أكثر حرصًا على التمييز بين الشركات القادرة على تحقيق قيمة حقيقية من الذكاء الاصطناعي وتلك التي لا تستند تقييماتها إلى أسس قوية.

وفي السياق ذاته، رأت ليز آن سوندرز، كبيرة استراتيجيي الاستثمار في مركز «شواب» للأبحاث المالية، أن تركز السوق في عدد محدود من الشركات يجعل التعامل مع الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي أكثر صعوبة، حتى في ظل إجراء أبحاث وتحليلات دقيقة.

في المقابل، قال روب أرنوت، مؤسس شركة «سيزيجي» لإدارة الأصول، إن إعادة التقييم الدقيقة لمدى تركز الاستثمارات في الذكاء الاصطناعي قد تكشف عن فرص استثمارية إلى جانب المخاطر، محذرًا من أن تركيز المستثمرين على الشركات التي ارتفعت تقييماتها بالفعل قد يحجب عنهم فرص الاستثمار المبكر في شركات أخرى يمكن أن تحقق قيمة كبيرة من استخدام هذه التكنولوجيا.