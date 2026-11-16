ارتفاع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي في ختام التعاملات

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ارتفع مؤشر البورصة السعودية الرئيسي، في ختام تعاملات اليوم "الاثنين"، بمقدار 6.14 نقاط ليصل إلى 10264.36 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

وأظهرت بيانات الجلسة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس) - أن كمية الأسهم المتداولة بلغت 211 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 80 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 184 شركة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا بمقدار 95.44 نقطة ليصل إلى مستوى 21900.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 22 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 2.5 مليون سهم.