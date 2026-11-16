القبض على المتهمين بالتعدى على سائق توك توك بسلاح أبيض بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من بعض الأشخاص لقيامهم بالتعدى على شقيقه بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابته بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 3/ الجارى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من شقيق القائم على النشر (سائق مركبة "توك توك" مصاب بجرح قطعى وكدمة – مقيم بدائرة القسم) بأنه حال سيره بمركبة "التوك توك" ملكه بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين 5 أشخاص لخلاف بينهم حول أولوية المرور قاموا على إثرها بالتعدى عليه بالضرب بإستخدام "ماسورة حديدية – سلاح أبيض" محدثين إصابته.



أمكن ضبط المشكو فى حقهم (3 أشخاص ، سيدتين – مقيمين بذات الدائرة) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لذات الخلاف، وتم بإرشادهم ضبط (الأداتين المستخدمتين فى التعدى).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.