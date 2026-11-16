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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

كيف تعثر على هاتفك الضائع وتجعله يرن عن بُعد حتى لو كان صامتاً؟

كيف تعثر على هاتفك الضائع وتجعله يرن عن بُعد حتى لو كان صامتاً؟
كيف تعثر على هاتفك الضائع وتجعله يرن عن بُعد حتى لو كان صامتاً؟
لمياء الياسين

يُعد فقدان الهاتف الذكي داخل المنزل أو المكتب وهو مضبوط على الوضع الصامت من أكثر المواقف اليومية إرباكًا، إذ يفقد الاتصال الهاتفي التقليدي جدواه في تحديد مكان الجهاز. ومع ذلك، توفر أنظمة التشغيل الحديثة حلولًا تقنية ذكية تتيح إجبار الهاتف على إصدار صوت مرتفع عن بُعد، متجاوزةً بذلك إعدادات كتم الصوت أو الاهتزاز. 

 هواتف أندرويد (عبر خدمة Google Find Hub)

توفر شركة جوجل خدمة العثور على الأجهزة التي تُمكّن المستخدم من التحكم في هاتفه المفقود بسهولة باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الخدمة. افتح موقع Google Find Hub عبر أي متصفح ويب على جهاز كمبيوتر أو هاتف آخر، أو استخدم التطبيق المخصص لها.
تسجيل الدخول. أدخل بيانات حساب غوغل المرتبط بالهاتف الضائع واختر الجهاز المطلوب من القائمة.
تشغيل الرنين. اضغط على خيار تشغيل الصوت  سيبدأ الهاتف فورًا بإصدار رنين بأقصى درجة صوت متاحة لمدة خمس دقائق متواصلة، حتى وإن كان في الوضع الصامت.

 هواتف آيفون (عبر خدمة Apple Find My)

تقدم شركة أبل ميزة مماثلة لمستخدمي أجهزة آيفون وآيباد تضمن العثور عليها في ثوانٍ معدودة: 

الوصول إلى المنصة. توجه إلى موقع iCloud Find Devices من أي متصفح، أو افتح تطبيق تحديد الموقع (Find My) على جهاز أبل آخر.
تأكيد الهوية. سجّل الدخول باستخدام حساب Apple ID الخاص بك، ثم حدد الهاتف المفقود من قائمة أجهزتك.
إصدار الصوت. انقر على خيار تشغيل الصوت (Play Sound) ليبدأ الهاتف بإصدار نغمة تنبيه متصاعدة ومرتفعة تتغلب على زر كتم الصوت الجانبي أو وضع التركيز. 

شروط أساسية لنجاح العملية

لضمان عمل هذه الميزة بكفاءة عند الطوارئ، يجب أن يكون الهاتف المفقود قيد التشغيل ومتصلًا بشبكة الإنترنت (سواء عبر بيانات الهاتف أو الواي فاي). وفي حال كان غير متصل، سيحتفظ النظام بالأمر ليُنفذ فور عودة الاتصال بالشبكة. لذا، يُنصح دائمًا بتفعيل خدمات العثور على الجهاز ومزامنة الحسابات مسبقًا في إعدادات الهاتف لتفادي أي عوائق مستقبلية

أنظمة التشغيل أجهزة آيفون حساب Apple ID إعدادات الهاتف الهاتف المفقود

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