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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

تحركات علمية لإنقاذ بحيرة قارون من طفيل الأيزوبود واستعادة إنتاجها السمكي

محافظ الفيوم
محافظ الفيوم

تابع الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ الفيوم جهود إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون خلال ترؤسه اجتماع لجنة تنمية الثروة السمكية بالمحافظة، مؤكدا ضرورة استمرار تطبيق الاستراتيجية العلمية لمواجهة طفيل الأيزوبود وتحسين جودة المياه وزيادة المخزون السمكي.


موسم الصيد ودعم التكاثر الطبيعي

وقد ناقش الاجتماع إجراءات فتح موسم الصيد اعتبارا من الأول من نوفمبر الجاري وتوريد 2000 وحدة من أمهات أسماك الموسى الحاملة للبيض إلى البحيرة منتصف ديسمبر 2026 بالتنسيق مع جهاز حماية وتنمية البحيرات لدعم التكاثر الطبيعي.


فحوصات دقيقة للقطاعات الثلاثة

وبحث الاجتماع إجراء تحاليل شاملة لعينات المياه بالقطاعات الشرقية والوسطى والغربية بالتنسيق بين جهاز حماية وتنمية البحيرات وجهاز شئون البيئة وشركة إميسال لرصد انتشار طفيل الأيزوبود كما تشمل الإجراءات سحب عينات من الأسماك بكل قطاع لتحديد نسب الإصابة وفحص الأنسجة والعضلات للكشف عن المعادن الثقيلة.

 ووجه المحافظ بتحديد المواقع والإحداثيات الجغرافية لسحب العينات وتنظيم مواعيدها وتسليم النتائج في موعد أقصاه الثلاثاء الأول من ديسمبر 2026 على أن تتضمن التقارير تقييما لصلاحية المياه لحياة الأسماك ونموها ومدى تأثير الفحوصات على صحة المستهلك.

برنامج زمني لمتابعة أعمال التطوير

وشدد غنيم على استمرار سحب العينات وإجراء الفحوصات الدورية وإعداد تقارير متكاملة عن جودة المياه والحالة الصحية للأسماك ومعدلات انتشار الطفيل كما وجه بإعداد خطة عمل نصف سنوية تحدد أدوار الجهات المعنية وبرنامج تنفيذ واضحا لمتابعة جهود تنمية الثروة السمكية وتحسين المياه.

وفي السياق ذاته أشار المحافظ إلى بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة وجهاز حماية وتنمية البحيرات لاستغلال الساحل الجنوبي موجها بإعداد خطة متكاملة لتعظيم الاستفادة من إمكاناته.

 واستعرضت الدكتورة نسرين عز الدين مستشار المحافظ لشئون الثروة السمكية نتائج متابعة الحالة البيئية وأعمال المسح الميداني وجهود دعم البحيرة بزريعة الأسماك ويرقات الجمبري.

 وأكد المحافظ أهمية توحيد الجهود العلمية والتنفيذية لاستعادة التوازن البيئي ورفع الإنتاجية السمكية وتحقيق الاستفادة المستدامة من بحيرة قارون ودعم الصيادين والعاملين بالقطاع.

محافظ الفيوم إعادة التوازن البيئي بحيرة قارون

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