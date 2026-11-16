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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الشرقية.. تنفيذ خط مياه شرب بطول 800 متر لخدمة 12 ألف نسمة بمركز أولاد صقر

مياة الشرب بالشرقية
مياة الشرب بالشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل المشاركة المجتمعية، لتنفيذ مشروعات مياه الشرب وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

أشاد محافظ الشرقية بالتعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحي ومؤسسة مصر الخير، لتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

ومن جانبه، أوضح اللواء أ.ح مهندس محمد عثمان رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أنه تم استكمال تنفيذ خط مياه شرب بطول (٨٠٠) متر وقطر (١٢) بوصة، بتكلفة إجمالية بلغت (٤ ملايين و٨٠ ألف جنيه)، بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير، وذلك في إطار بروتوكول التعاون المشترك بين الجانبين.

وأشار إلى أن الخط يستهدف خدمة نحو (١٢ ألف نسمة) من أهالي قريتي إبراهيم حسن وحسن مصطفى وتوابعهما بمركز أولاد صقر، مؤكدًا حرص الشركة على تقديم كافة التسهيلات اللازمة لتفعيل المشاركة المجتمعية والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في رفع المعاناة عن الأسر الأولى بالرعاية.

الشرقية محافظ الشرقية مؤسسات المجتمع المدني المشاركة المجتمعية

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