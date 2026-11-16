أنوار ديوالي تضيء مقر الأمم المتحدة في فيينا تحت شعار الإنسانية المشتركة

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شهد مقر الأمم المتحدة في العاصمة النمساوية فيينا احتفالاً خاصاً بعيد الأضواء الهندي "ديوالي" (Diwali) في أجواء احتفالية تعكس التنوع الثقافي والتناغم الإنساني،

وجاءت الاحتفالية تحت شعار "الضوء، التراث، والإنسانية المشتركة" (Light, Heritage, & Shared Humanity) حيث تضمنت العروض الفنية عزفاً حياً للألحان التراثية والموسيقى التقليدية الهندية باستخدام الآلات الكلاسيكية مثل "التابلا" والكمان، إلى جانب استعراض التراث الثقافي الغني للهند أمام ممثلي الدول والأعضاء المشتركين.

ويأتي هذا الحدث ليعزز قيم التسامح والتعايش ومحورية الروابط الإنسانية التي تجمع الشعوب داخل أروقة المنظمة الدولية.