رياضة الشرقية تحصد المراكز الأولى في مسابقة قادة التغيير وتنفذ برامج دعم لذوي الهمم

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ، أن مراكز الشباب تمثل أحد أهم المنصات المجتمعية لبناء وعي النشء والشباب وتنمية قدراتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف المجالات، مشيراً إلى أهمية تنوع الأنشطة والبرامج المقدمة لتشمل الجوانب الرياضية والثقافية والدينية والكشفية والتوعوية، بما يسهم في إعداد جيل واعٍ ومبدع وقادر على المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع وتحقيق التنمية.

من جانبها ، أشارت الدكتورة منى عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، إلى أن قادة التغيير نجحت بحصد المراكز الثلاثة الأولى، حيث فازت مبادرة خطوة رقمية بالمركز الأول بينما حصلت مبادرة حق معاك على المركز الثاني.

وجاءت مبادرة إعادة التدوير الفني في المركز الثالث بما يعكس قدرة الشباب على الابتكار وتقديم أفكار ومبادرات تسهم في إحداث تغيير إيجابي بالمجتمع

وأضافت وكيلة وزارة الشباب والرياضة ، أن مركز شباب أبو كبير شهد يوم الجمعة ١٣ نوفمبر يوماً حافلاً بالأنشطة الرياضية والفنية والكشفية والدينية منذ ساعات الصباح الأولى حيث استضاف المركز الفعاليات وتجمع المشاركون لأداء صلاة الجمعة بمسجد المركز و إلقاء خطبة الجمعة كما نُفذت المسابقات الدينية في حفظ القرآن الكريم والإنشاد الديني

وفي المجال الرياضي اختُتم الدوري الرياضي للنشء في خماسي كرة القدم وأسفرت المنافسات عن فوز مركز شباب طوخ التابع لإدارة شباب أبو كبير بالمركز الأول عقب مباراة متميزة أمام مركز شباب الحسينية الذي حصل على المركز الثاني

واختُتمت الفعاليات باللقاء التقييمي للقسم الكشفي بمشاركة الشعب الكشفية للأشبال والزهرات والمرشدات والكشافة بمراكز شباب الحلويات وشرقية مباشر وأبو كبير ومنشأة رضوان وطوخ حيث تضمن التجمع تحية العلم وعرض تقارير الشعب المشاركة وإقامة المعسكرات الكشفية المصغرة بكافة مراحلها والتي شملت الطهي الخلوي والسمر والنشاط الثقافي

أوضحت وكيلة الوزارة مواصلة المديرية تنفيذ اللقاءات الثقافية والتوعوية لأعضاء برلمان شباب مصر تحت شعار كن قيادياً كن مؤثراً بهدف تنمية الوعي البرلماني والسياسي لدى الشباب وتعريفهم بأدوار المؤسسات البرلمانية وآليات العمل النيابي حيث تناول اللقاء التعريف بماهية البرلمان ووظائفه ودور اللجان النوعية وسلطاتها الدستورية مقارنة بالسلطات الأخرى

كما تم استمرار فعاليات الشهر الثاني من الحملة القومية لتنمية الثقافة السياسية عن الأحزاب السياسية والعمل الحزبي بمراكز الشباب حيث تواصلت الفعاليات بمركز شباب بحر البقر بهدف تعريف الشباب بمفهوم التعددية السياسية ودور الأحزاب في الحياة الديمقراطية وتعزيز وعيهم بأهمية المشاركة السياسية الإيجابية

وفي إطار الاهتمام بذوي القدرات والهمم أشارت وكيلة وزارة الشباب والرياضة إلي أن مركز تخاطب بلبيس نفذ ندوة توعوية بعنوان نقطة تحول استهدفت أولياء أمور الأطفال من ذوي القدرات والهمم بمشاركة ٣٠ ولي أمرتناولت أهمية الشراكة بين الأسرة والمركز في دعم تطور الأطفال وعرض رحلة تطورهم منذ التحاقهم بالمركز وقصص النجاح التي تحققت إلى جانب شرح دور الأسرة في التدريب المنزلي وتطبيق الأنشطة البسيطة وتجنب الأخطاء الشائعةكما تضمنت الندوة فقرة تفاعلية للأسئلة والأجوبة وتبادل الخبرات بين أولياء الأمور والأخصائيين بما يعزز التواصل بين الأسرة والمركز ويسهم في دعم الأطفال ومتابعة تطورهم

وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص مديرية الشباب والرياضة بالشرقية على تنوع البرامج والأنشطة المقدمة بمراكز الشباب والمنشآت التابعة لها بما يعزز دورها في بناء الوعي واكتشاف المواهب وتنمية المهارات ودعم المبادرات الشبابية وتقديم خدمات مجتمعية متكاملة لمختلف فئات المجتمع