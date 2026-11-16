إحالة المتغييبين بمستشفى أبو حماد بالشرقية للتحقيق ومهلة لتصحيح الملاحظات

أجرى الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، جولة تفقدية مفاجئة في منتصف الليل بمستشفى أبو حماد المركزي، لمتابعة انتظام العمل والتأكد من تواجد الأطقم الطبية وتقديم الخدمات العلاجية للمرضى على مدار الساعة.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة الدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات، والسيد فكري مدير إدارة المراجعة الفنية والإكلينيكية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وتفقد وكيل الوزارة الأقسام الطبية المختلفة بالمستشفى، وعلى رأسها الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات والأقسام الداخلية، للوقوف على مستوى الأداء ومدى انتظام تقديم الخدمة الطبية.

وخلال المرور رصد وكيل الوزارة عدم تواجد بعض القوى البشرية المكلفة بالعمل خلال فترة السهر، وعلى الفور قرر إحالة جميع المتغيبين إلى التحقيق بالشئون القانونية بالمديرية، موجهاً بإضافة صيدلي آخر خلال فترة السهر وزيادة أعداد الأطباء بالنوبتجيات، خاصة في تخصصي الباطنة والأطفال، لمواجهة زيادة معدلات تردد المرضى وتقليل فترات الانتظار.

وفي إطار إحكام الرقابة على انتظام العمل، كلف الدكتور أحمد البيلي إدارة الطب العلاجي بالمديرية بتخصيص تمركز ثابت يومياً داخل المستشفى لمدة 10 أيام متتالية، خاصة خلال فترات النوبتجيات والسهر، لمتابعة الانضباط داخل الاستقبال والطوارئ وباقي الأقسام الطبية والتأكد من تلافي الملاحظات التي تم رصدها.

كما استدعى وكيل الوزارة الدكتور أحمد العريني مدير المستشفى لمناقشة الملاحظات التي تم رصدها خلال الجولة، ومنحه مهلة أسبوع واحد للانتهاء من تنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة، مع متابعة مدى الالتزام بتنفيذها على أرض الواقع.

وشدد وكيل وزارة الصحة على أهمية استمرار التدريب والتعليم الطبي المستمر للأطقم الطبية بالأقسام الحرجة، موجهاً إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة بالمديرية بمتابعة هذا الملف، مع التأكيد على تطبيق منظومة فرز الحالات بصورة دقيقة ومتميزة، لضمان سرعة تقييم المرضى وتحديد أولويات التدخل الطبي وفقاً لدرجة الخطورة.

كما وجه شركة الأمن بالمستشفى بمنع تواجد المرافقين داخل قسم الاستقبال والطوارئ إلا وفقاً للضوابط المنظمة، بما يضمن توفير بيئة عمل مناسبة للأطقم الطبية وعدم إعاقة تقديم الخدمة، إلى جانب تكليف إدارة الصيدلة بالمديرية بالمتابعة الفورية لتوفير جميع الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة بالكميات المناسبة.