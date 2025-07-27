75 % لمعاهد التمريض.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025 ، يبحث عنها الكثير من الطلاب خاصة مع اقتراب بدء مراحل تنسيق الجامعات، بحسب مؤشرات أولية، ونستعرض تنسيق معهد التمريض لطلاب شعبة علمي علوم ، والتى يمكن اعتبارها مؤشرًا تقريبيًا لنتيجة تنسيق الكليات في العام الحالي 2025، ونستعرض فيما يلي القائمة الكاملة لمعاهد التمريض بالنسبة المئوية والدرجات.
تنسيق معاهد التمريض 2024.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بمعاهدالتمريض 2025 (علمي علوم)
معهد فني تمريض جنوب الوادي: 321 درجة
المعهد الفني للتمريض قناة السويس بالإسماعيلية: 318.5 درجة
فني تمريض أورام القاهرة: 318 درجة
فني تمريض القاهرة: 317.5 درجة
فني تمريض أسوان: 317.5 درجة
معهد فني التمريض المنيا: 317 درجة
فني تمريض السويس: 314.5 درجة
فني تمريض الفيوم: 314 درجة
فني تمريض عين شمس: 314 درجة
فني تمريض بني سويف: 313.5 درجة
فني تمريض حلوان: 313 درجة
فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس: 312 درجة
المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين: 304 درجات
المعهد الفني للتمريض بالجونة: 299 درجة
تكنولوجي تمريض بني سويف (شعبة الطوارئ وتمريض الأطفال وحديثي الولادة): 285.5 درجة
المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل: 282.5 درجة
المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا: 272 درجة
المعهد الفني للتمريض بكفر الشيخ: 333 درجة
فني تمريض المنصورة: 329 درجة
فني تمريض طنطا: 328.5 درجة
فني تمريض سوهاج: 326.5 درجة
معهد فني التمريض الزقازيق: 326 درجة
فني تمريض الزقازيق بفاقوس: 325 درجة
فني تمريض المنوفية بشبين الكوم: 324 درجة
معهد فني التمريض الإسكندرية: 322.5 درجة
فني تمريض أسيوط: 321.5 درجة
فني تمريض بنها: 321.5 درجة