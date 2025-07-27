75 % لمعاهد التمريض.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025

مؤشرات تنسيق معاهد التمريض 2025 ، يبحث عنها الكثير من الطلاب خاصة مع اقتراب بدء مراحل تنسيق الجامعات، بحسب مؤشرات أولية، ونستعرض تنسيق معهد التمريض لطلاب شعبة علمي علوم ، والتى يمكن اعتبارها مؤشرًا تقريبيًا لنتيجة تنسيق الكليات في العام الحالي 2025، ونستعرض فيما يلي القائمة الكاملة لمعاهد التمريض بالنسبة المئوية والدرجات.

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تنسيق معاهد التمريض 2024.. مؤشرات الحد الأدنى للقبول بمعاهدالتمريض 2025 (علمي علوم)



معهد فني تمريض جنوب الوادي: 321 درجة

المعهد الفني للتمريض قناة السويس بالإسماعيلية: 318.5 درجة

فني تمريض أورام القاهرة: 318 درجة

فني تمريض القاهرة: 317.5 درجة

فني تمريض أسوان: 317.5 درجة

معهد فني التمريض المنيا: 317 درجة

فني تمريض السويس: 314.5 درجة

فني تمريض الفيوم: 314 درجة

فني تمريض عين شمس: 314 درجة

فني تمريض بني سويف: 313.5 درجة

فني تمريض حلوان: 313 درجة

فني تمريض مستشفى تخصصي عين شمس: 312 درجة

المعهد الفني للتمريض بالدقهلية – شربين: 304 درجات

المعهد الفني للتمريض بالجونة: 299 درجة

تكنولوجي تمريض بني سويف (شعبة الطوارئ وتمريض الأطفال وحديثي الولادة): 285.5 درجة

المعهد الفني للتمريض بمستشفى وادي النيل: 282.5 درجة

المعهد التكنولوجي للتمريض بالمنيا: 272 درجة

المعهد الفني للتمريض بكفر الشيخ: 333 درجة

فني تمريض المنصورة: 329 درجة

فني تمريض طنطا: 328.5 درجة

فني تمريض سوهاج: 326.5 درجة

معهد فني التمريض الزقازيق: 326 درجة

فني تمريض الزقازيق بفاقوس: 325 درجة

فني تمريض المنوفية بشبين الكوم: 324 درجة

معهد فني التمريض الإسكندرية: 322.5 درجة

فني تمريض أسيوط: 321.5 درجة

فني تمريض بنها: 321.5 درجة

