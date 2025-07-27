قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد اتهامات «شيكا».. منة فضالي تدافع عن وفاء عامر: نجمة وجدعة وعيب اللي بيتقال عليها
الطقس اليوم | شديد الحرارة .. وتحذير من ظاهرة جوية
أعاني من الكسل في العبادة فما علاج ذلك؟.. الإفتاء تجيب
75 % لمعاهد التمريض.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025
وداعُا «السمعة».. وفاة أول مُشجّع للنادي المصري ومنتخب مصر يُطلي جسمه بعلم بلاده
خبر سار لطلاب الثانوية العامة: درجاتك ستعود وستسترد رسومك
متحدث التعليم: نسبة الخطأ في تصحيح الثانوية العامة تكاد تكون معدومة
نجاح العملية.. «أنغام» تكشف تفاصيل حالتها الصحية لأول مرة
العودة إلى الجذور.. البابا تواضروس يفتتح ملتقى «لوجوس للشباب» حول العالم بعنوان «متصلون»|صور
العرض التركي يصل رسميًا.. الأهلي يدرس انتقال «كوكا» إلى «قاسم باشا»
«حنظلة» تحت الحصار.. حماس تحمّل نتنياهو المسئولية عن سلامة المُتضامنين
شكله بقى وحش أوي.. تعليق مثير من إعلامي بشأن رسالة وداع وسام أبو علي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أعاني من الكسل في العبادة فما علاج ذلك؟.. الإفتاء تجيب

أعاني من الكسل في العبادة فما علاج ذلك
أعاني من الكسل في العبادة فما علاج ذلك
شيماء جمال

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا مضمونه: “أعاني من الكسل في العبادة، فما علاج ذلك؟”.

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة: عليك بتقوى الله- عز وجل-، فكلما ابتعدت عن الذنوب والتقصير في حقِّ الله؛ كلما يسَّر الله لك النشاط والقرب منه، يقول الله- تعالى-: ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ [الطلاق: 4].

وتابعت: وعليك بعدم التسويف والتأخير وعدم انتظار الغد لفعل ما تريده من خير، فالتسويف من عمل الشيطان، فإذا أردت إصلاح هذا الأمر؛ فلتكن البداية من يومك هذا دون تأخير.

وواصلت: عليك بهذا الدعاء؛ فعن أَنَس بْن مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: كَانَ نَبِيُّ اللهِ- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآله وسَلَّمَ- يَقُولُ: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ العَجْزِ وَالكَسَلِ، وَالجُبْنِ وَالبُخْلِ وَالهَرَمِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ القَبْرِ، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ» أخرجه البخاري في "صحيحه".


الالتزام بالصلاة

يجب على المسلم الحرص على أداء الصلاة في وقتها وعدم تركها أبدًا، وفي ما يأتي بعض الأمور والنصائح التي قد تساعد على ذلك:

1- التوبة إلى الله- سبحانه وتعالى- عمّا مضى من ترك الصلاة أو التقصير فيها، فيتوضأ الإنسان ويصلّي ركعتين ينوي بهما التوبة عن تقصيره في الصلاة، وذلك ليستعين بالله -عز وجل- على مرحلة جديدة من المحافظة على الصلاة في حياته.

2- بذل الوقت في التفكّر في عظيم خلق الله – تعالى- وقدرته واستحقاقه للعبادة والمحبة، وكذلك التفكّر في الموت، واستحضار أنّ الإنسان قد يموت في أيّ وقت دون داء أو كبر، وكيف يكون حاله إذا لقي الله ولم يُؤدِّ فرضه.

3- مصاحبة الصالحين المُحافظين على الصلاة الحريصين على أدائها في وقتها، فذلك يشجّع الإنسان على الصلاة.

4- دوام ذكر الله عزّ وجل والإكثار من القرآن الكريم ومن الطاعات بشكل عامّ، فهي تشرح صدر الإنسان للصلاة.

5- المبادرة إلى الصلاة مباشرة عند سماع الأذان، فيترك الإنسان كل ما يشغله ويتوجه إلى الصلاة.

6- ترك المعاصي واجتناب المنكرات التي تورث قسوة القلب والبعد عن الله- سبحانه وتعالى-.

7- الاستعانة بالبرامج والتطبيقات الحديثة التي تُذكّر الإنسان بموعد الصلاة ووقتها وتُنبّهه لها. 

الإفتاء الكسل في العبادة علاج الكسل فى العبادة الالتزام بالصلاة الصلاة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير الداخلية

ترقيات ونقل .. وزير الداخلية يعلن حركة تنقلات ضباط الشرطة

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

بالأسماء.. ننشر حركة تنقلات الشرطة 2025 بعد اعتمادها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا

حركة تنقلات الشرطة 2025.. وزير الداخلية يعتمدها رسميًا بالأسماء

بالأسماء.. جدول كامل لحركة تنقلات الداخلية لعام 2025

حركة تنقلات الداخلية 2025 .. قائمة كاملة بالأسماء والمناصب الجديدة

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

مفاجأة في حركة تنقلات الداخلية 2025.. أبو عمرة رئيسا للمجلس الأعلى للشرطة وغانم مديرا لمباحث الوزارة

اللواء محمود توفيق

تصعيد وترقية.. ننشر أسماء قيادات مباحث أمن الجيزة

حركة تنقلات الداخلية بالأسماء.. عاطف خالد للأمن الوطنى ومحمد أبو الليل لمنطقة جنوب الصعيد

حركة تنقلات الداخلية بالأسماء 2025.. عاطف خالد للأمن الوطنى ومحمد أبو الليل لجنوب الصعيد

ترشيحاتنا

الطلاب

خواطر اجتماعية.. الدكتورة سعاد العزازي: قيمة الإنسان أصبحت مرهونة بالشهادة الجامعية

الثانية على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة أطلع من الأوائل وختمت القرآن فى 3 إعدادي والمواد الشرعية كانت سهلة

الثانية على الجمهورية بالأزهر : كنت متوقعة أطلع من الأوائل وختمت القرآن فى 3 إعدادي

الأولى على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة أطلع من الأوائل.

الأولى على الجمهورية بالأزهر: كنت متوقعة والقرآن ساعدني على التركيز والتنظيم في المذاكرة

بالصور

لوك جديد.. أصالة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

أصالة
أصالة
أصالة

فستان صيفي .. ناهد السباعي تثير الجدل بظهورها الأخير

ناهد السباعي
ناهد السباعي
ناهد السباعي

بيعملوا الذهب من الزئبق .. طريقة جديدة لصناعة المعدن النفيس تثير ضجة في العالم

الذهب
الذهب
الذهب

لو المفتاح اتكسر جوا الباب.. ازاى تخرجه بدون نجار

مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب
مفتاح مكسور داخل الباب

فيديو

شيخ ازهري يهاجم سوزي الأردنية

لازم نمنع سوزي الأردنية من الظهور | أزهري يهاجم التيكتوكرز

كواليس أغنية soura

مصري يعود بأغنيته الجديدة Soura بمشاركة جوزيلفيو وإيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: أيها المزايدون على مصر .. عار عليكم

منى أحمد

منى أحمد تكتب: 23 يوليو..الثورة التنويرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماكرون يغرد

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

المزيد