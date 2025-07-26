قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ذوقك العالي.. تامر حسني يوجه رسالة شكر للكينج محمد منير بمهرجان العلمين.. صور
بعد 45 يومًا من فراق نجله.. وفاة والد أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة
قرار مفاجىء من الخطيب عقب عودة بعثة الأهلي من تونس
بعد فوز الأهلي ..الغندور يثير غضب الجماهير بسب زيزو | ماذا قال ؟
العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025
ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق
تامر حسني يشغل حماس جمهوره بمهرجان العلمين.. وكريم أسامة ويوسف جبريال مفاجأة
هجوم مفضوح ومتعمد.. نكشف سر تشويه الدور المصري لدعم الفلسطينيين
الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025
حقيقة وصول عرض رسمي من الوكرة لضم ديانج من الأهلي
كيف تمنع Windows من تثبيت التحديثات تلقائيًا؟
وفاة شخص وإصابة آخر في تصادم موتوسيكل وأتوبيس بالوادي الجديد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟.. دار الإفتاء توضح الحقائق

الغيبة
الغيبة
محمد شحتة

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الغيبة: هي ذكر المرء بِمَا فيه مما يَكْرَهُ في دينه أو دنياه أو أهله أو غير ذلك مما يتعلق به؛ سواء كان ذلك باللفظ أو بالإشارة أو الرَّمْز، أما ذِكْرُه بما ليس فيه فيكون بهتانًا.

وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما هي الغيبة المحرمة شرعا؟ أن الأصل أن الغيبة مُحَرَّمة بالقرآن والسُّنَّة والإجماع، أما القرآن: فقوله تعالى: ﴿وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ﴾ [الحجرات: 12].

وأما السُّنَّة: فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «لَمَّا عرج بي ربي مررت بقومٍ لهم أظفارٌ من نحاسٍ، يخمشون وجوههم وصدورهم. فقلت: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم النَّاس، ويقعون في أعراضهم» أخرجه أبو داود في "السنن"، والإمام أحمد في "المسند".

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أكل لحم أخيه في الدنيا، قُرِّبَ إليه يوم القيامة، فيُقَالُ له: كُلْهُ حيًّا كما أكلته ميتًا؛ فيأكله، ويكْلَحُ ويصيحُ» رواه الإمام الطبراني في "المعجم الأوسط".

وقد نقل الإمام النووي الإجماع على تحريم الغيبة؛ فقال في "الأذكار" (ص: 336، ط. دار الفكر) عند تعرضه لحكم الغيبة والنميمة: [هما محرمتان بإجماع المسلمين] اهـ.

الغيبة الغيبة المحرمة الغيبة الحرام دار الإفتاء الغيبة والنميمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

طب 92.6% الأسنان 91.9 %والهندسة 87.4%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

الطب 95% والصيدلة 91%.. مؤشرات تنسيق الجامعات 2025 المرحلة الأولى علمي علوم

أرشيفية

حركة تنقلات ضباط الشرطة 2025.. التنفيذ يبدأ في أغسطس| تفاصيل

شادي زلط

فورًا .. أول ردّ من التعليم على أزمة نتائج الثانوية العامة

وزارة الداخلية

موعد الاعلان عن حركة تنقلات ضباط الشرطة .. والتغيرات المرتقبة

تنسيق الدبلومات 2025

95 % للفني الصحي و87.1% للتمريض و98.3% لهندسة البترول.. مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية 2025

زينة مع طفلين

صور أبناء أحمد عز وزينة الحقيقيين| شاهد

الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

وفاة الإعلامي الرياضي هيثم عبد العزيز عامر

ترشيحاتنا

مجلس النواب

برلمانية لطلاب الثانوية العامة: لا تيأسوا من النتيجة والمستقبل مليء بالفرص

العقارات

عقوبات المتلاعبين ببيانات بطاقات لوحات التعريف بقانون الرقم القومي للعقارات

مؤتمر حزب الجبهة الوطنية

أهالي كرم عمران بقنا ينظمون مؤتمرا لدعم وفاء رشاد في انتخابات مجلس الشيوخ

بالصور

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء
فوائد العدس... سر قوة الدم عند النساء

حضور مكثف بحفل تامر حسني والشامي في ثاني ليالي مهرجان العلمين

حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي
حفل تامر حسني والشامي

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025.. لا تجعل حب المغامرة ينسيك التزاماتك

برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج القوس حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025..النجاح مهم لكن لا تنسَ الاستمتاع بالحياة

برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025
برج الجدي حظك اليوم السبت 26 يوليو 2025

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد