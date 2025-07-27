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وداعُا «السمعة».. وفاة أول مُشجّع للنادي المصري ومنتخب مصر يُطلي جسمه بعلم بلاده
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وداعُا «السمعة».. وفاة أول مُشجّع للنادي المصري ومنتخب مصر يُطلي جسمه بعلم بلاده

أول مشجع للمصري و منتخب مصر يطلي جسمه بعلم بلاده
أول مشجع للمصري و منتخب مصر يطلي جسمه بعلم بلاده
محمد الغزاوى

انتقل إلى رحمة مولاه منذ قليل بمحافظة بورسعيد، المغفور له بإذن ربه السيد زعيزع، الشهير بـ"السمعة"، أحد أشهر مشجعي النادي المصري.

عُرف "السمعة" على مدار حياته بعشقه للساحرة المستديرة، كمشجعٍ وفيٍّ للنادي المصري ومنتخب مصر.

وقد وافته المنية منذ قليل بمستشفى الزهور المركزي، التابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد، وذلك عقب إصابته بوعكة صحية نُقل على إثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة هناك.

ويُعد "السمعة" أول مشجع لمنتخب مصر يقوم بطلاء جسده بعلم بلاده خلال البطولات الأفريقية، وكذلك علم ناديه المفضل، معشوق البورسعيدية، النادي المصري.

وصفه مشجعو المصري بأيقونة المدرج و المشجع الأوفي فى تاريخ النسور الخضر. 

حضر الراحل عزاء فقيد الكرة المصرية دكتور ميمي عبد الرازق والذي أقيم بمسجد السلام فى بورسعيد ورفض المغادرة حتى انتهي العزاء حزنا على الفقيد  

وداعًا السمعة أول مشجع للمصري ومنتخب مصر يطلي جسمه بعلم بلاده 

 

سادت حالة من الحزن فور تناقل الخبر فى كافة الأوساط بمحافظة بورسعيد سواء الرياضية أو السياسية حيث كان آخر ظهور للفقيد حضور مؤتمر لدعم مرشح مستقبل وطن أحمد جوهر رئيس نادى المريخ لمقعد الشيوخ والذي تربطه به علاقة قوية. 

وأكد زملاء الفقيد أنه توجّه إلى منزل أحد أصدقائه بالأمس ممن توفاهم الله لتقديم واجب العزاء لوالدته فى فقيدها. 

ومن المنتظر تشييع جثمان الفقيد ظهر اليوم عقب انتهاء إجراءات وتصريح الدفن. 

بورسعيد المصري منتخب مصر افريقيا مشجع

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