شواطئ بورسعيد تستقبل الآلاف من الزوار خلال عطلة نهاية الأسبوع

شهدت شواطئ محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، إقبالًا كثيفًا من المصطافين من أبناء المحافظة والمحافظات المجاورة الذين توافدوا منذ الساعات الأولى من الصباح؛ للاستمتاع بالأجواء الصيفية المعتدلة ومياه البحر الصافية، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة.

وبناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، كثفت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة استعداداتها بالتنسيق مع فرق الإنقاذ البحري والإسعاف لتأمين الشواطئ وتوفير أقصى درجات الأمان للرواد.

وانتشرت فرق الإنقاذ بطول الشاطئ لتحذير المواطنين من تجاوز خط الأمان والدخول إلى أعماق البحر وتوعيتهم بضرورة الالتزام بتعليمات السلامة، مع ضمان التواجد المستمر لهم و سرعة التدخل في حالات الطوارئ، جاء ذلك بحضور محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد.

تكثيف تواجد المنقذين بطول الشاطىء بناءً على توجيهات محافظ بورسعيد

وتم التشديد على أهمية الالتزام بكل التعليمات والإجراءات الاحترازية المتبعة على الشاطئ، حفاظًا على سلامة المواطنين والمصطافين، مع استمرار الجهود الرقابية والميدانية لضمان تقديم خدمات متميزة وآمنة لزوار الشاطئ.

وحرص الزوار على السباحة وممارسة الألعاب الشاطئية إلى جانب الاسترخاء على الرمال وسط أجواء أسرية تميزت بالبهجة والمرح وتنوع الأنشطة الترفيهية، إذ تشهد محافظة بورسعيد اليوم الجمعة طقسًا مستقرًا.

وسجلت درجة الحرارة العظمى 31 درجة مئوية، مع استقرار في حركة الأمواج وانتظام في حركة الملاحة والصيد بالبحر المتوسط وقناة السويس.