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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مؤتمر جماهيري لمستقبل وطن لدعم مرشحه بانتخابات مجلس الشيوخ في بورسعيد

بحضور آلاف المواطنين.. حزب مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحي الزهور
بحضور آلاف المواطنين.. حزب مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحي الزهور
محمد الغزاوى

نظم حزب مستقبل وطن بمحافظة بورسعيد، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا، نطاق حي الزهور، بحضور الآلاف من أبناء الحي، لدعم أحمد جوهر، مرشح الحزب على المقعد الفردي في انتخابات مجلس الشيوخ 2025 ببورسعيد رقم "1" رمز "القلم"، بحضور النائب عادل اللمعي، أمين عام الحزب بمحافظة بورسعيد ورئيس الكتلة البرلمانية لنواب بورسعيد بمجلسي النواب والشيوخ، ومحمد النوساني، أمين التنظيم، وطارق الجيار، أمين مساعد المحافظة، والدكتور ايهاب عاشور، أمين قسم الزهور، وأعضاء هيئة مكتب الحزب وأمناء الأقسام وقيادات وأعضاء الحزب ببورسعيد، ولفيف من أبناء المدينة الباسلة والشخصيات السياسية والعامة.

بحضور آلاف المواطنين.. حزب مستقبل وطن ينظم مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بحي الزهور 

ووجه الدكتور ايهاب عاشور التحية إلى أبناء حي الزهور لالتفافهم حول مرشح حزب مستقبل وطن في انتخابات مجلس الشيوخ أحمد جوهر، كما وجه التحية إلى النائب عادل اللمعي، مؤكدًا على أن "جوهر" سيحمل صفتين صفة النائب الخدمي ونائب تشريعي تحت قبة البرلمان، ومشيدًا بالالتفاف الشعبي حول مرشح الحزب.

كما وجه محمد النوساني التحية والشكر لأبناء حي الزهور لأنهم قدموا واجهة مشرفة لحي الزهور بهذا الحشد الكبير الحضور لمؤتمر دعم "جوهر"، معربًا عن ثقته في تقديم بورسعيد مثالًا يحتذى به في الديمقراطية بالمشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ ودعم مرشح حزب مستقبل وطن أحمد جوهر.

أكد طارق الجيار، أن أحمد سيكون في خدمة أبناء بورسعيد، مشددًا على الدعم الكامل له في الانتخابات، وداعيًا المواطنين لانتخابه نائبًا عن بورسعيد الباسلة في مجلس الشيوخ.

أعرب النائب عادل اللمعي عن ثقته في حصول حي الزهور على أعلى نسبة تصويت على مستوى الجمهورية، داعيًا المواطنين لانتخاب مرشح حزب مستقبل وطن الذي وصفه بـ "البيت الكبير للشعب المصري"، مؤكدًا أن أحمد جوهر شاب محترم مثقف واجهة مشرفة لأبناء المدينة الباسلة.

ووجه التحية لجميع أعضاء التنظيم الحزبي لحزب مستقبل وطن في بورسعيد، داعيًا المواطنين للمشاركة الإيجابية يومي 4 و5 أغسطس المقبلين، وتحقيق أكبر نتيجة لـ "جوهر".

ومن جانبه، أكد أحمد جوهر على أن حي الزهور هو بورسعيد، ومن يكسب جولة حي الزهور هو الفائز ومن يخسره هو الخاسر، متوقعًا أن يتحول حي الزهور إلى مدينة قريبًا لما يشكله الحي من قيمة كبيرة، ويضم كوادر على أعلى مستوى وعدد سكان يزيد عن 170 ألف مواطن.

وأشار إلى أن بورسعيد بها مشاكل عديدة وسيكون غير صادق إذا وعد بحل جميع المشاكل بمفرده، ولكن عاهدهم أن يبذل قصارى جهده حتى عندما يقابل المواطنين بعد 5 سنوات يستقبلوه بحفاوة ويشيدون بما قدمه لأبناء المدينة الباسلة، لذلك سيعمل مع زملائه في الكتلة البرلمانية حتى يكونوا على قلب رجل واحد لحل مشاكل بورسعيد.

ووجه خالص الشكر والتقدير إلى النائب عادل اللمعي على دعمه له بإخلاص رغم أنه أصغر منه سنًا وسياسيةً، مضيفًا: "خدمة الناس شرف كبير وأدعوا الله أن أكون خادمًا للناس .. بورسعيد بها مشاكل عديدة مثل المنطقة الحرة والإسكان ويدي في يد نواب بورسعيد سنعمل على حلها".

بورسعيد مستقبل وطن مجلس الشيوخ محافظة بورسعيد أحمد جوهر

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