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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إقبال كثيف من أبناء بورسعيد وزائريها على سوق الأسماك الحضاري .. صور

خلال عطلة نهاية الأسبوع إقبالًا كثيفًا من أبناء بورسعيد
خلال عطلة نهاية الأسبوع إقبالًا كثيفًا من أبناء بورسعيد
محمد الغزاوى

شهد سوق الأسماك الحضاري بحي العرب بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، توافدًا مكثفًا لآلاف المواطنين من أبناء المحافظة وزوارها من المحافظات المجاورة، في مشهد أصبح تكراره عادة أسبوعية منذ افتتاح السوق.

أشار عدد من الزائرين إلى أن السوق اكتسب شهرة واسعة كوجهة خدمية وسياحية متكاملة، لا تقتصر على بيع الأسماك الطازجة فحسب، بل تشمل أيضًا تناول وجبات بحرية طازجة في مطاعم داخل السوق بعد التجول في "داون تاون" بورسعيد .

ولم يعد سوق الأسماك الحضاري في بورسعيد مجرد مكان لشراء الأسماك، بل تحول إلى مركز خدمي وسياحي يجذب الزوار كل جمعة. نتيجة تنوع الأصناف، جودة الخدمات، البنية التحتية المتطورة، ويتمتع السوق بتصميم معاصر وواسع، وخدمات لوجستية متنوعة.

خلال عطلة نهاية الأسبوع  إقبالًا كثيفًا من أبناء بورسعيد وزائريها على سوق أسماك بورسعيد الحضاري 

وفي مظهر حضاري؛ تجول زوار المحافظة داخل السوق لشراء الأسماك والبحريات بأشكال وألوان مختلفة، حيث يعرض البائعون بضائعهم مجمّلة بشكل جذاب فوق الطاولات أمام المحلات، وسط أجواء حيوية تضفي طابعًا فنيًا، مع عروض موسيقية محلية وأجواء بهجة تفاعلية.

وأكد الزوار رضاهم عن تنوع وجودة الأسماك المتوفرة وأسعارها المناسبة، إلى جانب جودة الخدمات من طهي وتنظيف وتقديم، فضلًا عن مستوى النظافة والأمان في السوق، مما يجعله وجهة تستحق الزيارة خلال يوم الجمعـة.

بورسعيد أيناء بورسعيد سوق الأسماك الحضاري مركز خدمى و سياحي محافظة بورسعيد

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