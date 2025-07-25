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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سرادق عزاء في بورسعيد لرمز المقاومة الشعبية القمص بطرس الجبلاوي

مسلم جنب مسيحي" سرادق عزاء بورسعيد لاستقبال التعازي في وفاه رمز المقاومة الشعبية القمص بطرس الجبلاوي
مسلم جنب مسيحي" سرادق عزاء بورسعيد لاستقبال التعازي في وفاه رمز المقاومة الشعبية القمص بطرس الجبلاوي
محمد الغزاوى

استقبلت عائلة القمص بطرس الجبلاوي الراحل شيخ كهنة بورسعيد ، أهالي المحافظة وقياداتها لتقديم واجب العزاء في وفاة القمص بطرس رمز الوطنية وبطل المقاومة الشعبية، أمس الخميس بسرداق عزاء ضخم بجوار كنيسة مارجرجس الكائنة بشارع محمد على ، والتي كان القمص بطرس يخدم فيها طوال رحلة عمره الخدميه والرعوية والتي استمرت لمدة 75 عاما.


شارك في تقديم العزاء لفيف من الشخصيات العامة وقيادات محافظة بورسعيد التنفيذية والحزبية والشعبية، وعلى رأسهم النائب عادل لمعي عضو مجلس الشيوخ ورئيس الكتلة البرلمانية لبورسعيد ورئيس غرفة الملاحة، والنائب حسن عمار عضو مجلس النواب، واللواء طارق عمار رئيس مجلس إدارة نادى بورسعيد الرياضي.

وحرص أهالي بورسعيد من المسلمين أيضا على التوافد للكنيسه منذ فتح باب استقبال واجب العزاء في تمام الساعة السابعة مساء، لمشاطرة اخواتهم المسيحيين أحزانهم، وذلك لأن القمص بطرس الجبلاوي كان تجمعه علاقات طيبة ومحبه مع جميع أهالي بورسعيد المسلمين والمسيحيين على حد سواء.


مين جانبها، تقدمت أسرة القمص بطرس الجبلاوي بطل المقاومه الشعبيه  ، وشيخ كهنه بورسعيد بالشكر والتقدير لكل من حرص على تقديم واجب العزاء وشارك في حضور الجنازه صباح اليوم،  مؤكدين بأن القمص بطرس الجبلاوي الراحل  أعطى الجميع من خلال حياته دروسا في  المحبة و  الخير و الايثار وعشق الوطن.

مسلم جنب مسيحي" سرادق عزاء بورسعيد لاستقبال  التعازي في وفاه رمز المقاومة الشعبية القمص بطرس الجبلاوي

و يعتبر  القمص بطرس الجبلاوي الراحل، رمز من رموز الوطنية وأب وصديق لكل بورسعيدى مسلم أو مسيحى، وكان مثالا حي على عشق الوطن ، حيث انه كان رمزًا للمقاومة الشعبية خلال فتره الحرب عام 1967

وكان قد تم نقل الجثمان من الولايات المتحده الامريكيه الى مطار القاهره الدولي صباح الخميس، لأن القمص بطرس الجبلاوي قد وافته المنيه بأمريكا ولكنه قد أوصي بنقله الى مصر ليتم دفنه في محافظه بورسعيد الباسله مسقط رأسه والتي يعشق ترابها.


جدير بالذكر أن القمص بطرس الجبلاوي قدولد عام 1932، وتمت رسامته كاهنًا عام 1954 عن عمر 22 عامًا، بعد أن لفت الأنظار بنبوغه وثقافته وحبه للناس، وعلى مدى 75 عامًا، خدم الكنيسة بوفاء، ونشر قيم الخير والمحبة،كما  كان عضو فى المجلس التنفيذى لمحافظه بورسعيد وكان خطيباً مفوهاً واسع المدارك، وحكيماً وله فى قلوب ابناء بورسعيد مقدار ومكانه  وظل رمزا للمحبة حتى وافته المنية في الولايات المتحدة الأمريكية عن عمر ناهز 93 عامًا.

بورسعيد القمص بطرس الجبلاوي سرادق عزاء محافظة بورسعيد مسلم مسيحي

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