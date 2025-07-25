شروط القبول بجامعة شرق بورسعيد الأهلية .. تعرف عليها

حرصت الحكومة على توفير عدة جامعات أهلية بكل محافظات الجمهورية، لتخريج دفعات جديدة تلبي احتياجات سوق العمل وتساهم في الإنتاج وترتقي به، بما في ذلك جامعة شرق بورسعيد الأهلية.

شروط القبول بجامعة شرق بورسعيد الأهلية



أما شروط التقديم في جامعة شرق بورسعيد الأهلية 2025، فقد كشفتها الجامعة عبر موقعها الرسمي، كالتالي:

- دفع مبلغ 1500 جنيه لا ترد، قيمة رسوم التقديم الإلكتروني من خلال تحميل إذن الدفع الموجود برابط التسجيل وطباعته وكتابة بيانات الطالب.

- التوجه بإذن الدفع إلى أحد فروع بنك القاهرة، لإيداع المبلغ المطلوب.

- استلام إيصال السداد من بنك القاهرة موضحًا به اسم الطالب والرقم القومي ومبلغ الإيداع.

- كتابة اسم الطالب رباعي باللغة العربية.

- كتابة الرقم القومي.

- إدخال رقم إيصال الإيداع الوارد من بنك القاهرة.

- كتابة رقم تليفون مرتبط ببرنامج واتس آب WhatApp.

- كتابة المجموع كما هو موضح بشهادة الثانوية العامة.

- كتابة رغبات الطالب بحد أقصى 3 رغبات.

- إرفاق إيصال السداد الوارد من بنك القاهرة بالمكان المخصص له برابط التسجيل.