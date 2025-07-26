رئيس جامعة بورسعيد يهنئ الفائزين بالمركز الثاني على مستوى جامعات مصر

أعرب الأستاذ الدكتور شريف يوسف صالح رئيس جامعة بورسعيد عن فخره واعتزازه بأبنائه الطلاب الذين كرمهم الأستاذ الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي لفوزهم بالمركز الثاني في مسابقة الأفلام القصيرة "معًا" لمواجهة الأفكار غير السوية.



جاء ذلك في إطار دعم جامعة بورسعيد المتواصل للأنشطة الطلابية المتميزة

رئيس جامعة بورسعيد يهنئ فريق طلاب الجامعة لفوزهم بالمركز الثاني في مسابقة "معًا"

وجاءت هذه المشاركة المشرفة ضمن منافسات نظمتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع المجلس الأعلى للجامعات ومعهد إعداد القادة، والتي شهدت تقديم 211 عملًا طلابيًا من مختلف الجامعات المصرية، حيث أُقيمت فعاليات التكريم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وضم الفريق الفائز من جامعة بورسعيد الطالبات:

• ملك البنا

• ندى إسماعيل السنوسي

• شهد عادل هارون

وقد تم تنفيذ ومتابعة النشاط تحت إشراف الأستاذ إبراهيم مرتضى النمس مدير إدارة النشاط الاجتماعي بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، وبإشراف أكاديمي من أ.م.د أحمد بيومي المشرف على الإدارة العامة لرعاية الطلاب.



شهد الحفل حضور عدد من قيادات الوزارة، من بينهم

الدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزير للتطوير المؤسسي و الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة و الدكتور تامر حمودة القائم بأعمال المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ.

واختتم رئيس جامعة بورسعيد تهنئته مؤكدًا أن هذا الفوز يعكس الإبداع والوعي المجتمعي لطلاب جامعة بورسعيد، ويعزز من رسالتها في بناء جيل جامعي واعٍ ومشارك في قضايا وطنه.