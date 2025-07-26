تابع اللواء أيمن صبحي رئيس حي الزهور،بمحافظة بورسعيد أعمال تنفيذ الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بحي الزهور، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق في منطقة شباب المدينة والتعاونيات وال 5000 وحدة سكنية وشوارع محمد حمزة والنصر و 23 ديسمبر.

جاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط، في كافة الشوارع الرئيسية والفرعية و بالمناطق السكنية المختلفة، والميادين العامة.

استمرار حملات إزالة الإشغالات بعدد من المناطق بزهور بورسعيد | صور

تمت الحملة بإشراف إدارة الاشغالات بالحي برئاسة سامي حسين مدير الإدارة و مساعد رئيس الحي ، وأسفرت عن الإزالة الفورية للإشغالات والتعديات ومصادرتها وفتح الطرق أمام المواطنين، وتم التبيه في نطاق الحي بضرورة الالتزام بحدود الترخيص وعدم غلق الطرقات، واتخاذ الإجراءات القانونية لعدم عودة المخالفة مرة أخرى، وتم التأكيد على حق المواطنين في شارع خالي من الإشغالات .

ومن جانبه أكد رئيس حي الزهور، على استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل كافة مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع ، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين