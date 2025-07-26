نظّمت مديرية الشباب والرياضة ببورسعيد بالتعاون مع مبادرة "صوت شباب مصر"، حفل ختام الدورات التدريبية التي استهدفت تنمية مهارات الشباب وتأهيلهم في مجالات متعددة

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد بحضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشخصيات العامة.

بدأت فعاليات الحفل بالسلام الجمهوري وتلاوة آيات من الذكر الحكيم، أعقبها فيلم وثائقى لعرض فاعليات وانشطة المبادرة ثم كلمة ماركو ماجد، منسق "صوت شباب مصر" ببورسعيد، الذي عبّر عن سعادته بنجاح المرحلة الأولى من الدورات التدريبية، موجّهًا رسالة دعم وتحفيز للشباب المشاركين، داعيًا إياهم إلى مواصلة الاجتهاد من أجل تحقيق أحلامهم، كما وجه الشكر للقيادة السياسية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لما توليه من اهتمام بالغ بالشباب وتمكينهم في مختلف المجالات.

وكيل شباب بورسعيد يشهد حفل ختام فعاليات الدورات التدريبية لـ"صوت شباب مصر"

وفي كلمته خلال الحفل، نقل محمد عبد العزيز، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد، تحيات الوزير الدكتور أشرف صبحي، وتحيات المحافظ اللواء محب حبشي، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المبادرات الهادفة، ومشددًا على أن وزارة الشباب والرياضة تدعم بكل قوة البرامج التي تسهم في بناء قدرات الشباب وصقل مهاراتهم الحياتية والعملية.

حضر الحفل عدد من القيادات والشخصيات الهامة، من بينهم الدكتورة فاتن صالح مستشار المحافظ للثروة الحيوانية، والدكتورة راوية رزق نائب رئيس جامعة بورسعيد لشئون الدراسات العليا، والأستاذة نجلاء إدوارد مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سها سليمان مدير عام رعاية الشباب بالمعهد العالي للخدمة الاجتماعية، والدكتور وسام عرابي عميد المعهد الفني التجاري، والدكتورة منال عيد مدير مركز التنمية المجتمعية، والأستاذ عبد الرحمن بصلة رئيس مجلس إدارة مركز شباب الاستاد، والدكتور إلهام الفقي، بالإضافة إلى الأستاذ رامي عوض نائب رئيس نقابة المصرية للإتصالات، والأستاذة إلهام مدير نادي الشيماء ومسؤولة مبادرة حياة كريمة ببورفؤاد، إلى جانب الأستاذ أحمد الشحنة مدير المدينة الشبابية ببورسعيد.

تضمن الحفل فقرات فنية متنوعة، بدأت بفقرة غنائية مميزة قدّمتها الفنانة آية خالد، أعقبها عرض استعراضي من فريق "صوت شباب مصر" على أنغام أغنية "الرهان على بورسعيد"، كما تم عرض اسكتش مسرحي باللغة الإنجليزية من إنتاج المتدربين أنفسهم، يعكس ما اكتسبوه من مهارات خلال فترة التدريب، وتفاعل الحاضرون مع العروض التي أبرزت الطاقات الفنية والإبداعية للشباب.

وألقت مريم اللبان إحدى المشاركات بالدورات التدريبية كلمة مؤثرة، تحدثت فيها عن تجربتها الشخصية، مؤكدة أن التدريب أسهم في تغيير نظرتها للحياة، واكتسابها أدوات جديدة في التواصل والثقة بالنفس، كما وجهت الشكر إلى القائمين على "صوت شباب مصر" لما قدموه من دعم حقيقي وجاد.

اختُتم الحفل بفقرة غنائية للفنانة رقية عماد، ثم جرت مراسم تكريم المدربين والمشاركين، حيث تم تسليم الشهادات والدروع التذكارية تقديرًا للجهود المبذولة، كما تم تكريم الأستاذ محمد عبد العزيز مدير مديرية الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية الداعمة للمبادرة.

الجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج التدريبي شملت تدريب ٣٠٠ شابًا وفتاة في عدة مجالات مهمة، منها اللغة الإنجليزية، والصحة النفسية وتعديل السلوك، وإعداد المدربين، والتخاطب وصعوبات التعلم، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم وتمكين شباب بورسعيد، وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في بناء مجتمعهم ومستقبلهم.