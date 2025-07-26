بورسعيد.. حملات تموينية لضبط الأسواق ومصادرة أغذية منتهية الصلاحية

نٌفذت الرقابة التموينية بمديرية التموين ووالتجارة الداخلية فى بورسعيد حملة رقابية موسعة بدائرتى العرب والمناخ برئاسة أحمد العربى مدير إدارة الرقابة المركزيه بالمديرية

أسفرت الحملة عن تحرير ٣ محاضر تموينية بأماكن متفرقة بالمحافظة تم من خلالها ضبط 1500 عبوة طحينة (تومية) بدون بيانات إنتاج أو صلاحية بالإضافة إلى 120 كيس خضار مجمد مجهول المصدر و100 كجم جبنة موتزاريلا بدون مستندات أو بيانات مخالفة للقوانين والقرارات التموينية المنظمة فى هذا الشأن

تم التحفظ على الكميات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



في سياق متصل شنت مديرية تموين بورسعيد حملة لضبط الاسواق فى إطار تكثيف الحملات الرقابية المفاجأة لضبط الاسوق وتشديد الرقابة التموينية لردع المخالفين بناءا على تعليمات اللواء مٌحب حبشى محافظ بورسعيد

بتشديد الرقابة التموينية والتجارية على مختلف أحياء المحافظة والتشديد على الالتزام بكافة القوانين والقرارات

أسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من اللانشون بيف والألبان والمشروبات الغازيه منتهية الصلاحية يقوم صاحب المحل ببيعها عن انها صالحة للإستهلاك الأدمى مخالفة للقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس

وتابع الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم، جهود إدارة التموين والتجارة الداخلية والإدارات المعنية بمجلس المدينة، فيما يخص مراقبة وضبط الأسواق والمخابز لضمان توافر كل السلع الأساسية للمواطنين وبجودة مميزة وأسعار عادلة، ووصول الدعم الذي تقدمه الدولة لمستحقيه والتأكد من مدى الالتزام المنشآت بالاشتراطات البيئية طبقا لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والمعدل بالقانون 9 لسنة 2009 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.