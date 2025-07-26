5 جيجا مجانًا.. كود تعويض فودافون بسبب خلل الشبكة الأخير

أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فرض تعويضات فورية على شركة فودافون مصر لصالح عملائها الذين تأثروا بانقطاع بعض خدمات المحمول مساء الثلاثاء الماضي، حيث شمل العطل خدمات الاتصالات والإنترنت، ما أثار موجة غضب بين المستخدمين.

تفاصيل العطل وتدخل الجهاز التنظيمي

وأوضح الجهاز في بيان رسمي أنه تابع عن كثب العطل الفني الذي وقع في شبكة فودافون، وأدى إلى توقف الخدمة لعدد من المستخدمين في مختلف المحافظات، ما تسبب في شكاوى جماعية وردود فعل غاضبة على منصات التواصل الاجتماعي.

وشدد البيان على حرص الجهاز على الحفاظ على حقوق مستخدمي خدمات الاتصالات في مصر، ومتابعة أداء الشركات بدقة لضمان جودة واستمرارية الخدمة، وعدم تكرار مثل هذه الأعطال المفاجئة التي تؤثر على حياة الملايين.

كود تعويض فودافون 2025.. وحدات مجانية للمحمول

في ضوء الأزمة، قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلزام فودافون بتقديم تعويض فوري لعملاء المحمول مسبقي الدفع المتأثرين، وذلك عبر منحهم 500 وحدة مجانية إضافية صالحة لاستخدامها في المكالمات أو الإنترنت.

وللحصول على هذا التعويض، يمكن للعملاء طلب الكود المجاني #206*، وسيتم تفعيل الوحدات تلقائيًا على خطوطهم.

5 جيجابايت هدية لعملاء الفاتورة

أما عملاء فودافون الذين يستخدمون نظام الفاتورة الشهرية، فسيتم إضافة 5 جيجابايت مجانية إلى رصيد الإنترنت الخاص بهم بشكل تلقائي، دون الحاجة إلى طلب أي كود.

وأكد الجهاز أن هذه الإجراءات تأتي كتعويض مباشر عن فترة انقطاع الخدمة، وكمحاولة لتخفيف آثار الخلل الفني المفاجئ الذي أثر على تجربة الاستخدام للملايين.

رسالة رسمية من فودافون لطمأنة العملاء

أرسلت شركة فودافون رسالة إلى عملائها قالت فيها: “عميلنا العزيز، نعتذر عن مشاكل الشبكة التي حدثت مساء يوم الثلاثاء، ونقدّم لك هدية 500 وحدة يمكنك استخدامها للدقائق والإنترنت، اتصل على #206 مجانًا.”

الجهاز القومي: مراقبة صارمة وجودة مضمونة

أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يواصل رقابته الصارمة على جودة شبكات الاتصالات في مصر، بالتعاون مع الشركات المشغلة، مشيرًا إلى أن حماية مصالح المستخدمين وتحقيق أعلى مستويات الرضا تُعدان من أولوياته.

ولفت إلى أهمية الحفاظ على ثقة المستخدم، خاصة مع الاعتماد الكبير على خدمات الاتصالات في المعاملات اليومية، مثل خدمة "فودافون كاش"، وتطبيقات العمل والدراسة عن بعد.

ما الذي حدث مساء الثلاثاء؟

وكان مستخدمو شبكة فودافون قد فوجئوا مساء الثلاثاء الماضي بانقطاع مفاجئ في خدمات الاتصال والإنترنت، دون سابق إنذار، وهو ما دفع الآلاف إلى التعبير عن غضبهم عبر المنصات الرقمية، مطالبين الشركة بالتفسير والتعويض.

وتنوعت الشكاوى بين ضعف الإشارة، وانقطاع كلي للإنترنت، وعجز تام عن إجراء المكالمات، ما جعل عددًا كبيرًا من المستخدمين في حالة ارتباك، خصوصًا ممن يعتمدون على الشبكة في أمور حيوية تتعلق بالعمل أو الدراسة أو التحويلات الإلكترونية.