فودافون تهنئ وتعتذر .. التفاصيل كاملة

في خطوة لافتة، جمعت شركة "فودافون" مصر بين التهنئة والاعتذار في رسالة واحدة وجهتها لعملائها مساء الثلاثاء.

التهنئة لطلاب الثانوية العامة

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة، قدمت فودافون تهانيها الحارة لطلاب الثانوية وأسرهم بهذه المناسبة الهامة.

وأعربت الشركة عن فخرها بجهود الطلاب وتمنياتها لهم بمستقبل مشرق، مؤكدة على دورها المستمر في دعم الشباب والتعليم.

الاعتذار عن أداء الشبكة

في المقابل، قدمت الشركة اعتذارًا صريحًا لمستخدميها عن تراجع أداء الشبكة مساء الثلاثاء.

5 جيجا هدية كتعويض

ولتعويض عملائها عن هذا، أعلنت فودافون عن تقديم 5 جيجابايت من الإنترنت مجانًا

وتظل فودافون واحدة من الشركات التي تسعى للحفاظ على رضا عملائها، وهو ما يظهر من خلال الجمع بين التهنئة والاعتذار في مثل هذا الحدث .