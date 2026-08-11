مصر ترحب بقرار روسيا فتح خطوط جوية مباشرة إلى مطاري برج العرب والعلمين

رحبت جمهورية مصر العربية بقرار الوكالة الفيدرالية للنقل الجوي الروسية فتح خطوط جوية مباشرة من روسيا إلى مطاري برج العرب والعلمين الدوليين، بما يسهم في تعزيز حركة السياحة والطيران بين البلدين، ويفتح وجهات جديدة أمام السياح الروس لزيارة مختلف المقاصد السياحية المصرية على البحر المتوسط، خاصة الإسكندرية والساحل الشمالي ومدينة العلمين.

وتؤكد مصر أن هذه الخطوة تعكس ما تشهده العلاقات المصرية الروسية من تطور متواصل في مختلف المجالات، ومن بينها التعاون في قطاعي النقل والطيران، كما تسهم في دعم حركة السياحة والتواصل بين شعبي البلدين الصديقين، وتلبية الطلب المتزايد على الرحلات الجوية المباشرة بين مصر وروسيا.