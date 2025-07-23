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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

القومي لتنظيم الاتصالات يقر تعويضات لعملاء فودافون مصر المتأثرين بعطل شبكة الشركة مساء الثلاثاء

جهاز الاتصالات
جهاز الاتصالات

تابع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات العطل الذي وقع في شبكة شركة فودافون مصر مساء امس الثلاثاء والذي أدى لتأثر بعض خدمات المحمول لعدد من عملاء شركة فودافون مصر، وفي ضوء الحرص على التخفيف من تبعات تأثر خدمات المحمول لعملاء الشركة وضمان الحفاظ على حقوق المستخدمين، أقر الجهاز تعويضات لعملاء شركة فودافون مصر المتأثرين وألزم الشركة بتنفيذه.

وتم إقرار تعويض لعملاء المحمول مسبقي الدفع المتأثرين بخمسمائة (٥٠٠) وحدة مجانية إضافية، كما تم إقرار تعويض لعملاء الفاتورة الشهرية المتأثرين بخمسة (٥) جيجا مجانية، وذلك تعويضًا عن فترة تأثر الخدمة.

ويؤكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمراره في مراقبة جودة الخدمات المقدمة للمستخدمين، والتنسيق الدائم مع الشركات لضمان استمرارية الخدمات وعدم تكرار مثل هذه الأعطال، بما يضمن حماية حقوق المستخدمين وتحقيق أعلى درجات رضاهم.

اتصال اتصالات جهاز

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