التمثيل التجاري يبحث تعزيز التعاون وتيسير حركة المستثمرين بين مصر والعراق



بحث مكتب التمثيل التجاري المصري في بغداد مع الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للشراكة بين مجتمعي الأعمال، إلى جانب مناقشة آليات تيسير حركة المستثمرين ورجال الأعمال، بما يدعم زيادة الاستثمارات المشتركة ويعزز التعاون الاقتصادي.



جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية مع الدول العربية، وتكثيف جهود التمثيل التجاري لدعم الاستثمارات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام القطاع الخاص.



تعزيز التعاون وتبادل الزيارات



وعقد المستشار التجاري سمير قرشي، رئيس مكتب التمثيل التجاري المصري في بغداد، اجتماعًا مع سالار محمد أمين، نائب رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار العراقية، بحضور حيدر حمادة، مدير عام دائرة العلاقات والإعلام بالهيئة، وعدد من مسؤوليها.



وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والعراق، وتفعيل الزيارات المتبادلة بين الجهات المعنية ومجتمعي الأعمال، بما يسهم في إقامة شراكات ومشروعات استثمارية مشتركة، إلى جانب بحث آليات تطوير العلاقات الثنائية وفتح مجالات جديدة للتنسيق بين الجانبين.



تيسير إجراءات المستثمرين



وناقش الجانبان سبل تسهيل دخول المستثمرين المصريين إلى العراق، وتبسيط إجراءات منح سمات الدخول للمستثمرين ورجال الأعمال العراقيين، بما يدعم حركة الاستثمار ويشجع على تنفيذ مشروعات جديدة، فضلًا عن تعزيز التواصل المباشر بين المستثمرين في البلدين.

كما أكدا أهمية دعم القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية الاقتصادية، والعمل على توسيع دوره في تنفيذ المشروعات الاستثمارية، مع مواصلة الجهود الرامية إلى تهيئة بيئة أعمال جاذبة للاستثمار وتشجيع تبادل الخبرات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.



وزير الاستثمار: العراق سوق عربية ذات أولوية



وأكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن العراق يمثل أحد الأسواق العربية ذات الأولوية بالنسبة لمصر، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع بغداد، في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين والفرص الواعدة المتاحة أمام مجتمع الأعمال.

وأوضح أن الوزارة تعمل على دعم تواجد الشركات المصرية في السوق العراقية، وزيادة الاستثمارات المشتركة، وتعزيز دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات التنموية، إلى جانب إزالة التحديات التي قد تواجه المستثمرين وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمار، بما يسهم في إقامة شراكات استراتيجية تحقق المصالح المشتركة.



التمثيل التجاري يواصل دعم الشركات المصرية



من جانبه، أكد الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس التمثيل التجاري، أن اللقاء يأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير بتعزيز التعاون مع المؤسسات الاستثمارية في الدول العربية، ودعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق ذات الأولوية، والعمل على تذليل التحديات أمام المستثمرين بما يسهم في زيادة الاستثمارات المتبادلة.

وأشار إلى أن مكتب التمثيل التجاري المصري في بغداد سيواصل التنسيق مع الهيئة الوطنية للاستثمار والجهات العراقية المختصة لتيسير إجراءات المستثمرين، وتنظيم لقاءات الأعمال، والتعريف بالفرص الاستثمارية، وتشجيع تبادل الوفود الاقتصادية والاستثمارية، بما يعزز الاستثمارات المشتركة وحركة التجارة بين البلدين.

وأضاف الشريف أن المرحلة المقبلة ستشهد تكثيف التواصل مع الجهات العراقية ومجتمعي الأعمال في مصر والعراق، بهدف تحويل الفرص الاستثمارية إلى مشروعات فعلية، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.