لوك جديد.. أصالة تبهر متابعيها عبر إنستجرام

نشرت المطربة أصالة، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، بإطلالة لافتة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

وأطلت أصالة، مرتديه فستانا لافتا باللون البني، جاء بتصميم بسيط وناعم ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت أصالة، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة مع رفع خصلات بسيطة لتبرز جمال ملامحها.

أما من الناحية الجمالية تعتمد أصالة، في المكياج على اللون الأسود والبني للعيون ليبرز جمالها، واختارت اللون البيج اللامع للشفاه.

ونعرض لكم صور المطربة أصالة