روبي تثير الجدل بإطلالتها في أحدث ظهور على إنستجرام.. شاهد

حرصت الفنانة روبي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام، صورا ظهرت فيها خلال إحيائها حفلا غنائيا مساء أمس.

إطلالة روبي في أحدث ظهور

ظهرت روبي في الصور بإطلالة مميزة كشفت عن ذوقها الراقي، حيث ارتدت فستان قصير ذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم باللون الأحمر المطرز بالكامل.





لم تبالغ روبي في الإكسسوارات والمجوهرات اعتمدت على القطع البسيطة للغاية مما زاد من أناقتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الهادئة المتناسقة مع لون بشرتها.