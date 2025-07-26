قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جيش الاحتلال: رصدنا إطلاق صاروخا من جنوب قطاع غزة
مصرع ممرضة إثر سقوطها من الطابق السادس بكفر شكر
هدف الأهلي .. بيراميدز يقترب من ضم صفقة أجنبية | خاص
وفاة رضيع نتيجة سوء التغذية والمجاعة في قطاع غزة
حقيقة إصابة كريم فؤاد بالرباط الصليبي.. رد من الأهلي واللاعب
أسعار الدواجن والبيض بالأسواق اليوم السبت 26-7-2025
وزير الاستثمار: الدولة تستهدف تسھیل حركة التجارة وسھولة انجاز الأعمال
لوموند: قمة بكين تكشف ضعف أوروبا الكبير في مواجهة الصين
بينهم فتاتان.. حبس 6 أشخاص مارسوا البلطجة فى شبرا الخيمة
علامات نقص الحديد في الجسم.. وأفضل طرق علاج الأنيميا
الشيخ محمد أبو بكر يهاجم فتوى إباحة الحشيش: "كفاية فتنة الترند .. الوطن لا يحتمل الفوضى الفكرية"
جارتها وراء الجريمة..العثور على جثة طالبة بعد تغيبها بساعات في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فقدان الوزن وتقوية المناعة.. 10 فوائد مذهلة في تناولت الجرجير يوميا

فوائد تناول الجرجير يوميًا
فوائد تناول الجرجير يوميًا
آية التيجي

أشارت تقارير طبية أجنبية، إلى أن تناول الجرجير يوميًا، يمكن أن يعود بفوائد صحية مذهلة على الجسم، نظرًا لغناه بالفيتامينات والمعادن والمركبات الطبيعية المقاومة للأمراض.

فوائد تناول الجرجير يوميًا

ويمكن لتناول حفنة يوميًا من الجرجير قد أن تكون خطوة بسيطة ولكنها فعالة نحو تحسين الصحة العامة والوقاية من أمراض العصر، وفقا لما نشر في موقع “Medical news today”، وفيما يلي أبرز فوائد تناول الجرجير يوميا:

ـ يقوي العظام:
لاحتوائه على كميات كبيرة من فيتامين K والكالسيوم والمغنيسيوم، مما يدعم كثافة العظام ويقلل من خطر الهشاشة.

ـ يحمي من السرطان:
يحتوي على مركبات الغلوكوسينولات، التي تتحول في الجسم إلى مواد تحارب نمو الخلايا السرطانية خاصة في القولون والثدي.

ـ يعزز صحة القلب:
بفضل احتوائه على النترات الطبيعية، يساهم في خفض ضغط الدم وتحسين تدفق الدم، إلى جانب احتوائه على الألياف والبوتاسيوم.

فوائد تناول الجرجير يوميًا

ـ يعزز المناعة:
بفضل محتواه الغني من فيتامين C ومضادات الأكسدة، يساعد في تقوية جهاز المناعة ومكافحة الالتهابات.

ـ يدعم صحة العين:
يحتوي على مركبات مثل اللوتين والزياكسانثين التي تحمي شبكية العين من التدهور وتحافظ على قوة البصر.

ـ يحسّن الهضم:
الألياف الموجودة في الجرجير تُحسّن من حركة الأمعاء وتقلل من مشاكل الإمساك والانتفاخ.

فوائد تناول الجرجير يوميًا

ـ يساعد على ضبط الوزن:
منخفض السعرات الحرارية، ويمنح شعورًا بالشبع مما يجعله مثاليًا لمتبعي الحميات الغذائية.

ـ ينظم مستويات السكر في الدم:
بعض الدراسات ربطت بين تناول الجرجير وتحسن استجابة الجسم للأنسولين، ما قد يفيد مرضى السكري.

ـ يدعم وظائف الكبد:
بفضل مركبات الكبريت والكلوروفيل، يعمل الجرجير كمزيل طبيعي للسموم من الكبد.

ولكن الإفراط في تناول الجرجير قد يؤثر على فعالية بعض أدوية سيولة الدم مثل الوارفارين بسبب غناه بفيتامين K، لذا ينصح باستشارة الطبيب في هذه الحالة.

الجرجير تناول الجرجير فوائد تناول الجرجير الفيتامينات أمراض العصر الكالسيوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة لطلاب العلمي والأدبي في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025

بشرى سارة لهؤلاء الطلاب في تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الدبلومات 2025

العلوم الإدارية 65% وهندسة 96% وتجارة 84.1%.. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

تنسيق الجامعات 2025

رابط المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025.. التسجيل في هذا الموعد

وزارة الداخلية

حقيقة احتجاز ضابط بقسم شرطة.. مصدر أمنى يكشف تفاصيل الفيديو المنتشر

تنسيق الجامعات 2025

منح دراسية.. مفاجأة لبعض طلاب الثانوية العامة 2025 بتنسيق الجامعات الأهلية

وزير التربية والتعليم

موعد تسليم شهادات الثانوية العامة 2025 .. توضيح عاجل الآن

والد احمد المسلمانى

بعد 45 يومًا من فراق نجله.. وفاة والد أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة

ترشيحاتنا

هنادي مهنا

فستان كلاسيك.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها

سيارة أكيورا

بيع سيارة عمرها 25 عامًا مقابل 204 ألاف دولار.. ما السر؟

ميزة التشغيل/الإيقاف التلقائي

ملايين الأشخاص يكرهون هذه التقنية الموفرة للوقود في السيارات الحديثة

بالصور

فقدان الوزن وتقوية المناعة.. 10 فوائد مذهلة في تناولت الجرجير يوميا

فوائد تناول الجرجير يوميًا
فوائد تناول الجرجير يوميًا
فوائد تناول الجرجير يوميًا

بسبب ترامب.. فولكس فاجن تسجل خسائر بقيمة 1.5 مليار دولار

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

أول سيارة كهربائية صينية مضادة للرصاص: زيكر 001

زيكر 001
زيكر 001
زيكر 001

فستان كلاسيك.. هنادي مهنا تخطف الأنظار بظهورها

هنادي مهنا
هنادي مهنا
هنادي مهنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مندور

محمد مندور يكتب: محمية "الفاية" وخريطة التراث الإنساني

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: ناصر.. الملهم الحاضر

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عبد الناصر.. بين نيران الرأسمالية ومآلات التاريخ

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية الثقافية في مصر.. درع ناعم لحماية الأمن القومي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الجوع.. سلاح نتنياهو لإذلال الفلسطينيين وكسر إرادتهم

المزيد