أفضل الأطعمة لزيادة الوزن والتخلص من النحافة

الوصول إلى الوزن المثالي هدف للكثيرين، ليس فقط من يعانون من النحافة، بل لمن يرغبون في بناء جسم قوي ومتناسق.

أطعمة غنية بالسعرات والبروتين تعزز الكتلة العضلية وتمنحك الرشاقة

ويؤكد خبراء التغذية أن تناول أطعمة غنية بالسعرات الحرارية والبروتين سواء الحيواني أو النباتي يُعد الطريقة الأكثر أمانًا وصحة لزيادة الوزن، من خلال دعم نمو الكتلة العضلية وتحسين التوازن الغذائي.

وهناك مجموعة من الأطعمة المفيدة لزيادة الوزن بطريقة صحية، وفقا لما نشر في موقع Siloam Hospitals، ومن أبرزها:

الأفوكادو

ـ الأفوكادو:

يُعد من أبرز الأطعمة المساعدة على زيادة الوزن، بفضل احتوائه على دهون مفيدة وسعرات عالية، ويحتوي كل 100 جرام من الأفوكادو على:

160 سعرة حرارية

14.7 جرام من الدهون المفيدة

2 جرام من البروتين

ينصح بتناوله يوميًا ضمن الوجبات أو في العصائر وسلطات الفواكه.

اللحوم الحمراء

ـ اللحوم الحمراء:

مصدر غني بالبروتين والسعرات الحرارية، مثل لحم البقر والضأن والماعز.

وتحتوي كل 100 جرام من اللحم المطهو جيدًا على نحو 273 سعرة حرارية.

تساعد في بناء العضلات وزيادة الوزن بشكل متوازن.

البطاطس

ـ البطاطس:

غنية بالكربوهيدرات وسهلة التحضير، ومن أفضل طريقة تحضيرها: بطاطس مهروسة بالحليب كمصدر للطاقة والدهون الصحية.

سمك السلمون

ـ سمك السلمون:

مصدر غني بالبروتينات والدهون الأوميغا-3 المفيدة، ويساعد على زيادة الوزن مع الحفاظ على صحة القلب والمفاصل.

الحليب ومشتقاته

ـ الحليب ومشتقاته:

الحليب، الجبن، والزبادي توفر مزيجًا متكاملاً من البروتين، الدهون، والكربوهيدرات، وينصح بها كجزء من نظام غذائي يومي لمن يسعى لاكتساب الوزن.

زبدة الفول السوداني

ـ زبدة الفول السوداني:

غنية بالسعرات الحرارية والدهون الصحية، وسهلة التناول، ويمكن دهنها على خبز القمح الكامل كوجبة خفيفة مشبعة ومغذية.

ورغم أهمية السعرات الحرارية، إلا أن زيادة الوزن الصحية تعتمد على جودة الطعام وتوازن المغذيات، وليس فقط على الكمية.

لذلك يُنصح دائمًا باستشارة مختص تغذية لتحديد خطة غذائية آمنة ومناسبة لكل حالة.