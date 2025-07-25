أول ظهور لبطلة فيديو الخيانة الزوجية .. بدون خاتم زواجها

أثار مقطع فيديو انتشر على منصات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية عاصفة من الجدل داخل أروقة شركة Astronomical HR الأمريكية، وذلك بعد أن ظهرت كريستين كابوت، رئيسة الموارد البشرية بالشركة، وهي تستمتع بحفل لفرقة "Coldplay" برفقة الرئيس التنفيذي آندي بايرون في ملعب "جيليت" بمدينة بوسطن، حيث بدت عليهما محاولة إخفاء وجهيهما أثناء التصوير.

ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية

وتم تسريب الفيديو تحت عنوان "فضيحة الخيانة الزوجية"، كان كفيلاً بأن يدفع كريستين لتقديم استقالتها من منصبها، بينما تنحى بايرون عن منصبه التنفيذي في وقت سابق من الأسبوع نفسه، بحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ورصدت عدسات الصحافة كريستين في منزلها الباذخ

بعد أيام من اختفائها عن الأنظار، مجموعة من الصور في منزلها الفاخر الواقع في مدينة راي بولاية نيو هامبشاير، والبالغ قيمته 2.2 مليون دولار، وهي تسقي نباتات حديقتها مرتدية ملابس رياضية وردية وتضع القلادة الفضية ذاتها التي ظهرت بها في الفيديو، بينما غاب خاتم الزواج عن يدها.

وبدت كريستين بمظهر حزين ومنعزل، فيما كُتب على مدخل منزلها لافتة تحمل عبارة: "ممنوع الدخول"، بالتزامن مع انتظارها التحقيق معها من قِبل الشركة بشأن الواقعة.

ظهور جديد لسيدة فيديو فرقة "Coldplay" الخيانة الزوجية

أسرار المنزل والزواج الغامض

والمنزل الذي تسكنه كريستين تم شراؤه مطلع هذا العام برفقة زوجها أندرو كابوت، رجل الأعمال البارز والرئيس التنفيذي لشركة Privateer Rum، والذي يُعد أحد ورثة عائلة كابوت بثروة تُقدّر بنحو 15.4 مليار دولار.

ورغم امتلاكهما للمنزل بشكل مشترك، إلا أن مصادر الصحافة أشارت إلى أن الزوج لم يظهر في الصور إطلاقًا، حيث كان في رحلة عمل إلى آسيا وقت انتشار الفيديو، وعاد إلى البلاد يوم السبت.

منزل سيدة الخيانة الزوجية

لا طلاق حتى الآن... لكن الغموض يسيطر

وبحسب السجلات الرسمية، لم يُقدّم أي من الطرفين طلبًا للطلاق حتى الآن في ولايتي نيو هامبشاير أو ماساتشوستس، رغم ما أثاره المقطع من شائعات وانقسامات.

وكان الزوجان قد موّلا المنزل الفاخر من خلال قرض عقاري بقيمة 1.6 مليون دولار من بنك "مورجان ستانلي"، وكانا يخططان لتجديده بالكامل، حيث يتميز بعمارته الكلاسيكية وأرضيته الممتدة على مساحة 1.42 فدان، وشرفته الواسعة، وممره الخاص المخصص لسيارتين.