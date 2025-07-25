5 علامات صباحية تشير إلى وجود مشكلة في القلب.. الدوخة الأبرز

تُعدّ مشاكل القلب السبب الرئيسي للوفاة عالميًا، ورغم ظهور أعراضها فجأةً أحيانًا، مما يؤدي إلى نوبة قلبية، إلا أن الحالة عادةً ما تتفاقم تدريجيًا على مدى أشهر، بل وأحيانًا سنوات. مع أهمية إجراء تقييم سنوي، خاصةً لمن تجاوزوا الأربعين من العمر، إلا أن هناك بعض العلامات التي يُمكنك الانتباه إليها، مع أن هذه الأعراض قد تظهر في أي وقت، إلا أنها قد تكون أكثر وضوحًا في الصباح، بعد فترة من الخمول.

خمس علامات صباحية لمشاكل القلب لا يجب تجاهلها

-عدم الراحة أو الألم في الصدر

من أبرز علامات التحذير التي قد تشير إلى مشاكل في القلب الشعور بعدم الراحة أو الألم في الصدر، والذي يظهر عادةً خلال ساعات الصباح، غالبًا ما يتجلى هذا الانزعاج المرتبط بالقلب كشعور بالضغط أو الضيق، والذي قد يوصف أيضًا بأنه عَصْر أو ثقل يحدث في منتصف الصدر أو الجانب الأيسر منه. قد يظهر الانزعاج على شكل نوبات خفيفة تختفي ثم تعود للظهور، وقد يتسبب أحيانًا في انتشار الألم من الصدر إلى الذراعين (وخاصةً الذراع الأيسر) والرقبة والفك والظهر والمعدة، غالبًا ما يصف الأشخاص هذا النوع من الألم بأنه "كفيل يجلس على صدورهم" أو ضغط شديد يضغط على الصدر، يصبح التدخل الطبي الفوري ضروريًا فورًا، عندما يستمر هذا الألم لأكثر من عدة دقائق، التدخل المبكر يمكن أن ينقذ حياتك

-ضيق في التنفس

ضيق التنفس الذي يظهر أثناء الاستيقاظ يتطلب عناية طبية عاجلة، إذ قد يشير إلى مشاكل قلبية محتملة، يؤدي ضعف ضخ القلب للدم إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يُسبب صعوبة في التنفس. يتطلب هذا العرض عناية طبية، إذ يؤثر على التنفس أثناء الاستلقاء وأثناء فترات الراحة، تتطلب صعوبة التنفس المفاجئة والمتفاقمة تقييمًا طبيًا فوريًا، أما أعراض الجهاز التنفسي، التي تشمل السعال المستمر والصفير، فتتطلب تقييمًا طبيًا فوريًا، إذ قد تُشير إلى حالة خطيرة

-عدم انتظام ضربات القلب أو الخفقان

يُعد خفقان القلب، مصحوبًا بتسارع وانقطاع في ضربات القلب، والذي يحدث بعد الاستيقاظ بفترة وجيزة، علامة تحذيرية تُسمى هذه الحالة اضطراب نظم القلب، يحدث اضطراب نظم القلب عادةً خلال الصباح بسبب ارتفاع مستوى الكورتيزول الطبيعي في الجسم في هذا الوقت، مما يؤدي إلى عدم انتظام ضربات القلب، تشمل أعراض اضطراب نظم القلب الدوخة وألم الصدر والتعب، بالإضافة إلى الشعور بأنك على وشك فقدان الوعي، يُعد تقييم الطبيب لهذه الأعراض أمرًا بالغ الأهمية، لأن اضطراب نظم القلب قد يشير إلى حالات قلبية خطيرة مثل مرض القلب الإقفاري أو اعتلال عضلة القلب، سيساعد تسجيل توقيت عدم انتظام ضربات القلب في مفكرة طبيبك على تحديد مصدر المشكلة.

-إرهاق أو ضعف غير عادي

يشير التعب الشديد في الصباح، رغم النوم الكافي، إلى أن قلبكِ قد لا يوصل كمية كافية من الدم الغني بالأكسجين إلى جميع أنحاء الجسم، يختلف التعب الموصوف عن الإرهاق المعتاد لأنه يظهر فجأة دون سبب واضح، يجب على النساء الانتباه لهذا العرض المبكر لأمراض القلب، لأنه عادةً ما يظهر قبل ظهور مؤشرات أمراض القلب الأخرى، يتطلب التعب غير المعتاد المصحوب بضيق في التنفس أو انزعاج في الصدر تقييمًا طبيًا، استشيري مقدم الرعاية الصحية بشأن أنشطتكِ اليومية، إذا أصبحت أكثر إرهاقًا من المعتاد.

-الدوخة أو الدوار

يشير الدوار الذي يحدث عند الاستيقاظ إلى عدم قدرة القلب على توفير تدفق الدم الكافي إلى الدماغ، تنشأ هذه الحالة نتيجة انسداد الشرايين، واضطرابات نظم القلب، وتقلبات ضغط الدم. عند ظهور هذه الأعراض المصحوبة بالتعرق والغثيان، يجب طلب المساعدة الطبية فورًا لأنها قد تشير إلى مشاكل قلبية خطيرة. يجب إجراء تقييم لصحة القلب عند حدوث الدوار بانتظام في الصباح.

لماذا تعتبر علامات الصباح مهمة

تظهر معظم أعراض أمراض القلب في البداية أو تتفاقم خلال ساعات الصباح، تُفسر التغيرات في مستويات الهرمونات وضغط الدم خلال ساعات الصباح ظهور هذه الأعراض، يرتفع هرمون الكورتيزول فجأةً بعد الاستيقاظ، مما يؤثر على إيقاع القلب وعمله، وقد يُسبب اضطرابات خطيرة في نظم القلب، يُمكّن الاكتشاف المبكر لهذه العلامات التحذيرية خلال ساعات الصباح المرضى من الحصول على تشخيص طبي سريع، مما يُؤدي إلى علاج مُنقذ للحياة.

المصدر: timesofindia.